13.04.26
- 17:09
За підсумками I кварталу виробництво чавуну в Україні збільшилося на 5,9%
11:12 13.04.2026 |
У січні - березні 2026 року вітчизняні металургійні підприємства виробили 1,8 млн т чавуну, що на 5,9% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, протягом перших трьох місяців 2026 року українські металургійні підприємства виробили 1,8 млн т чавуну - на 5,9% більше показника минулого року. Зокрема, у березні обсяги склали 690,2 тис. т, на 22,8% більше, ніж у лютому 2026-го.
Водночас виробництво сталі в Україні у січні - березні 2026 року скоротилося на 0,3% - до 1,73 млн т. При цьому у березні до лютого воно зросло на 36,3% - до 702,3 тис. т.
Більшого квартального скорочення зазнало виробництво прокату - на 6,6%, до 1,3 млн т. Тоді як у березні обсяги продукції зросли на 39,5% до показника попереднього місяця.
