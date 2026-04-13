За підсумками I кварталу виробництво чавуну в Україні збільшилося на 5,9%

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом перших трьох місяців 2026 року українські металургійні підприємства виробили 1,8 млн т чавуну - на 5,9% більше показника минулого року. Зокрема, у березні обсяги склали 690,2 тис. т, на 22,8% більше, ніж у лютому 2026-го.

Водночас виробництво сталі в Україні у січні - березні 2026 року скоротилося на 0,3% - до 1,73 млн т. При цьому у березні до лютого воно зросло на 36,3% - до 702,3 тис. т.

Більшого квартального скорочення зазнало виробництво прокату - на 6,6%, до 1,3 млн т. Тоді як у березні обсяги продукції зросли на 39,5% до показника попереднього місяця.