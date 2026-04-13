Бізнес

За підсумками I кварталу виробництво чавуну в Україні збільшилося на 5,9%

11:12 13.04.2026 |

Економіка

У січні - березні 2026 року вітчизняні металургійні підприємства виробили 1,8 млн т чавуну, що на 5,9% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом перших трьох місяців 2026 року українські металургійні підприємства виробили 1,8 млн т чавуну - на 5,9% більше показника минулого року. Зокрема, у березні обсяги склали 690,2 тис. т, на 22,8% більше, ніж у лютому 2026-го.

Водночас виробництво сталі в Україні у січні - березні 2026 року скоротилося на 0,3% - до 1,73 млн т. При цьому у березні до лютого воно зросло на 36,3% - до 702,3 тис. т.

Більшого квартального скорочення зазнало виробництво прокату - на 6,6%, до 1,3 млн т. Тоді як у березні обсяги продукції зросли на 39,5% до показника попереднього місяця.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4587
  0,0066
 0,02
EUR
 1
 50,9075
  0,1096
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,01 0,02 43,4900  0,01 0,02
EUR 50,8482  0,11 0,22 50,8659  0,11 0,22

