Військовий збір за I квартал зріс на 27,5% — понад ₴43 млрд

Українці у січні - березні 2026 року сплатили до державного бюджету 43,5 млрд грн військового збору, що на 9,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

"У січні - березні 2026 року надходження військового збору до бюджету склали 43,5 млрд грн. Це на 27,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік надійшло 34,1 млрд грн військового збору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили:: місто Київ - 14,2 млрд грн; Дніпропетровська область - 4,6 млрд грн; Львівська область - 3,4 млрд грн; Харківська область - 2,8 млрд грн.