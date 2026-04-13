Обсяг відремонтованого дорожнього покриття перевищив 3,5 млн кв. м

Із початку року дорожники ліквідували деформацій покриття на площі понад 3,5 млн кв. м, повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У неділю у телеграм-каналі Кулеба зазначив, що темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення нарощуються по всій країні.

"Наше завдання - до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн м² дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка... Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди плануємо наростити темпи до 200 тис. м² на добу", - підкреслив віцепрем'єр.