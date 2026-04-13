Посилення контролю грального ринку: як нова система забезпечила ₴1,7 млрд надходжень

В Україні запустили державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Поки що вона працює в тестовому режимі. До неї вже підключають компанії. Про це розповіла Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України.

Про цю систему говорили роками, але далі розмов справа тривалий час не йшла. Торік реформу передали Мінцифрі та команді PlayCity, і вони довели її до запуску.

За словами заступниці міністра, це не просто ще один реєстр. Система працює як складний ІТ-механізм і обробляє мільйони запитів щохвилини. Вона фіксує кожну ставку і кожен виграш. І при цьому має витримувати кібератаки.

Зазначається, що тепер держава бачить ринок таким, яким він є насправді. Не за звітами через місяць, а майже в режимі реального часу. Кожна дія залишає цифровий слід, і тепер сховати частину доходів або не доплатити податки вже не вийде.

"Для мене це про базову річ - довіру. Держава і громадяни мають бути впевнені, що кошти від грального бізнесу в повному обсязі надходять до бюджету, а правила однакові для всіх", - заявляє Наталя Денікеєва.

За останній рік нарешті далося створити систему моніторингу. До неї вже підключилися два організатори, а інші ще перебувають в процесі. Завдякий такій системі у держави з'явився інструмент, який дозволяє швидко помічати порушення і реагувати.

Паралельно почали чистити нелегальний ринок. Вже заблокували тисячі сайтів і видалили сотні акаунтів. Також почали штрафувати за незаконну рекламу. Разом з тим розпочалася співпраця з Бюро економічної безпеки України. Додатково налагодили контакт із великими платформами: Google, Meta, TikTok, Viber. Завдяки цьому вдається значно швидше реагувати на порушення.

Окремо звернули увагу на захист гравців. Для цього ввели правила відповідальної гри, як от фінансові та часові ліміти, а також моніторинг поведінки й можливість самому себе обмежити. Логіка таких дій полягає в тому, що краще запобігти проблемі, ніж потім її вирішувати.

"У цьому ж контексті - рішення щодо військових. Разом із Міноборони напрацювали механізм, який дозволяє обмежити їхню участь в азартних іграх без ризику для чутливих даних" - додала заступниця міністра.

Один з найважливіших показників ефективності роботи в цьому напрямку - гроші. За рік держава отримала понад 1,7 млрд грн від ліцензій у сфері азартних ігор. І ще понад 72 млн млн від лотерей. Вперше за більш ніж 12 років лотерейний ринок почав платити.

Надалі планується запустити другу чергу системи, яка забезпечить глибшу аналітику і контроль за самим процесом гри - як працюють автомати і які результати вони показують.