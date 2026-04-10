Землі «Земельного банку» забезпечили понад ₴1,34 млрд надходжень до бюджету

Аграрії сплатили понад 557 млн грн за другий рік користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" у 2026 році, повідомив Фонд державного майна (ФДМ).

Згідно з повідомленням, протягом січня-березня 2026 року проєкт виставив на торги 10,3 тис. га земель у 14 областях. За результатами проведених аукціонів у користування вже передано 1,4 тис. га. Середня вартість суборенди склала 12,4 тис. грн за гектар, а загальна сума сплаченої річної плати сягнула 17,4 млн грн (з ПДВ).

"Розблокування державних земель на Одещині стало важливою подією кварталу. Знято арешт із 81 земельної ділянки загальною площею понад 5,4 тис. га, які вже перереєстровано за державним оператором "Земельного банку", - зазначили в ФДМ.

Фахівці проєкту також провели виїзний моніторинг використання земель на 94 ділянках площею понад 5 тис. га. Паралельно ФДМ оновив інтерактивну мапу об'єктів, адаптувавши її для мобільних пристроїв.

Сума річної суборендної плати, яку загалом сплатили аграрії до бюджету з моменту запуску проєкту, перевищила 1,34 млрд грн. За цей час у прозоре користування було передано 69,64 тис. га державних сільгоспземель.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

