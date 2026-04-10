₴139,6 млрд отримали місцеві бюджети у I кварталі — Мінфін

09:07 10.04.2026 |

Економіка

У січні - березні 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 139,6 млрд грн, що на 19,5 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що за I квартал 2026 року основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) були:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 75,9 млрд грн;
  • єдиний податок - 21,8 млрд грн;
  • плата за землю - 11,6 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки - 11,1 млрд грн;
  • акцизний податок - 10,4 млрд грн;
  • податок на нерухоме майно - 2,9 млрд грн.

    • Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до I кварталу 2025 року зафіксовано у таких областях: Київська (+27,4%), Закарпатська (+26,3%), Волинська (+25,5%), Івано-Франківська (+22,6%), Тернопільська (22,5%), Вінницька (21,8%), Житомирська (+21,7%), Рівненська (+21,7%), Хмельницька (+21,2%), Львівська (+21,2%) та Чернівецька (21,0%).

    Збільшення доходів у цих областях пов'язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ. Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

    Наголошується, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I квартал 2026 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 16,3% у порівнянні з I кварталом 2025 року.
     

