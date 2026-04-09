Попит слабшає: імпорт легкових автомобілів в Україну за I квартал знизився на 16%

10:51 09.04.2026 |

Економіка

Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у грошовому вимірі в січні-березні 2026 року становив $949,5 млн, що на 16% менше за показник аналогічного періоду 2025 року ($1,13 млрд).

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, зокрема, в березні імпорт легкових авто скоротився на 12,5% порівняно з березнем минулого року, однак порівняно з лютим поточного року зріс на 13,8% - до $359,6 млн.

До трійки найбільших постачальників легкових авто в Україну за перший квартал увійшли США, Німеччина та Японія, тоді як за попередній рік це були ці самі країни, але найбільшим експортером була Німеччина, далі йшли США та Японія.

Зокрема, за цей період поставки авто зі США незначно (на 2,7%) скоротились - до $177,2 млн, з Німеччини зменшились на третину - до $151,5 млн, тоді як з Японії зросли на 35,5% - до $146,7 млн.

З інших країн весь імпорт легкових авто за січень-березень становив $474,2 млн проти $612,6 млн торік.

Водночас за три місяці року Україна експортувала такі транспортні засоби тільки на $0,79 млн, тоді як торік сумарно на $2,5 млн були поставки до ОАЕ (90,5%), Чехії та Словаччини.

За даними Держмитслужби, частка легкових авто у загальній структурі імпорту товарів в Україну у першому кварталі поточного року становила 4% проти 6,13% за той самий період торік.

Як повідомлялося, 2025 року в Україну було ввезено легкових авто майже на $6,15 млрд, що на 40,2% більше за показник 2024 року. До трійки найбільших експортерів входили США, Німеччина і Китай. Експортовано було авто на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

Суттєвий приріст імпорту в Україну легкових авто в останні місяці 2025 року був зумовлений інформацією про скасування з 1 січня 2026 року пільг з ПДВ на ввезення електромобілів, тоді як з початку поточного року їх імпорт значно скоротився. Натомість у березні почалось поступове відновлення ринку легкових авто, зокрема і електромобілів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,08 0,18 43,5400  0,09 0,21
EUR 50,7471  0,03 0,06 50,7763  0,02 0,04

