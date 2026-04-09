98% доходу АРМА забезпечує Укрнафта, кожен п’ятий актив — без прибутку

Кожен п'ятий об'єкт в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2025 році не дав жодного прибутку. Майже весь дохід сформували енергетичні активи Укрнафти, свідчать результати дослідження Інституту законодавчих ідей.

У 2025 році державний бюджет отримав понад 2,17 млрд грн доходів від арештованого майна, переданого в управління АРМА. Це перевищило початкові очікування за гарантованими платежами в 231,9 млн грн.

За даними аналітиків, із 41 активу в управлінні - 15 забезпечили платежі в межах від 100 000 до 1 млн грн, ще дев'ять активів принесли від 1 млн грн до 10 млн грн. Водночас лише по одному активу забезпечили надходження в межах від 100 млн до 1 млрд грн і понад 1 млрд грн відповідно.

Близько 98,3% усіх надходжень до бюджету забезпечили п'ять енергетичних активів в управлінні АТ "Укрнафта" - майже 2,14 млрд грн. Найефективнішими управителями також стали компанії "Комбінат Плюс" - 13,2 млн грн, "ІК "ТВК" - 1,33 млн грн, "АВГМ-Груп" - 778 000 грн та "Енвіл" - 459 000 грн.

Управитель Кількість активів в управлінні Загальна сума надходжень Стан виконання зобов'язань ПАТ "Укрнафта" 5 2 137 311 968,87 грн Повна відповідність умовам за всіма п'ятьма договорами ТОВ "Комбінат Плюс" 4 13 224 759,70 грн Управління всіма активами відповідають умовам; висока фінансова дисципліна ТОВ "ІК "ТВК" 2 1 332 784,87 грн Стабільне управління санаторними комплексами без порушень ТОВ "АВГМ-Груп" 2 778 257,14 грн Повна відповідність умовам договору за обома активами ТОВ "Енвіл" 1 459 591,75 грн Стабільне управління нерухомістю на Хрещатику, без зауважень

Водночас вісім (близько 20%) активів спрацювали з нульовою прибутковістю через затягування процедур передання майна, тривалість яких в окремих випадках перевищувала рік або не відбулася взагалі, а також через неможливість фактичного старту управління активами.

Серед найгучніших прикладів неефективного управління аналітики ІЗІ назвали:

→ торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську, де попри надходження 3,7 млн грн вже почалася повторна процедура відбору управителя із подальшим розірванням договору;

→ Будинок профспілок у Києві з боргами перед бюджетом, попри понад 10 млн грн доходів;

→ 141 залізничний вагон, управитель яких повідомив про неможливість фізичного доступу до активів.

"Найбільш проблемними залишаються активи, де управителі мають борги перед бюджетом, або де існують фізичні перешкоди для доступу до майна, як-от вагони та судна. Водночас система контролю АРМА демонструє здатність до жорсткого реагування - від приписів до повного розірвання відносин з неефективними управителями", - йдеться у дослідженні.

Водночас аналітики ІЗІ закликають АРМА:

→ продовжувати практики передання в управління складних об'єктів, які мають потенціал акумулювати великі бюджетні надходження;

→ забезпечити 100% прозорості на платформі Prozorro та проведення аудитів активів з нульовою прибутковістю;

→ прискорити підписання актів приймання-передачі задля уникнення нульових надходжень до бюджету;

→ посилити санкції за накопичення заборгованості.