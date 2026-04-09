Бізнес

Податкові надходження зросли: місцеві бюджети отримали ₴132,8 млрд за три місяці

09:09 09.04.2026 |

Економіка

У I кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшли ₴132,8 мільярда, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"У I кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшли ₴132,8 мільярда. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечує податок на доходи фізичних осіб - майже ₴76 мільярдів (+18,8 %)", - йдеться у повідомленні.

Серед інших джерел: єдиний податок - ₴21,8 мільярда (+10,4%), майнові податки - ₴14,6 мільярда (+13,4%) та податок на прибуток підприємств - ₴11,8 мільярда (+3,6%).

Зростання спостерігається і за окремими платежами. Так, надходження від туристичного збору збільшилися на 23,6 % і становили ₴82,2 мільйона. На 23,4 % більше громади отримали рентної плати за користування надрами - ₴250,6 мільйона.

Позитивну динаміку демонструють також збір за місця для паркування - ₴56,2 мільйона (+17,5 %) та екологічний податок - майже ₴400 мільйонів (+4,8 %).

У ДПС зазначають, що ці надходження є ключовими для фінансування місцевих програм, зокрема в умовах воєнного стану.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,08 0,18 43,5400  0,09 0,21
EUR 50,7471  0,03 0,06 50,7763  0,02 0,04

