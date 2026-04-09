- 09.04.26
- 15:40
Податкові надходження зросли: місцеві бюджети отримали ₴132,8 млрд за три місяці
09:09 09.04.2026 |
У I кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшли ₴132,8 мільярда, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"У I кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшли ₴132,8 мільярда. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечує податок на доходи фізичних осіб - майже ₴76 мільярдів (+18,8 %)", - йдеться у повідомленні.
Серед інших джерел: єдиний податок - ₴21,8 мільярда (+10,4%), майнові податки - ₴14,6 мільярда (+13,4%) та податок на прибуток підприємств - ₴11,8 мільярда (+3,6%).
Зростання спостерігається і за окремими платежами. Так, надходження від туристичного збору збільшилися на 23,6 % і становили ₴82,2 мільйона. На 23,4 % більше громади отримали рентної плати за користування надрами - ₴250,6 мільйона.
Позитивну динаміку демонструють також збір за місця для паркування - ₴56,2 мільйона (+17,5 %) та екологічний податок - майже ₴400 мільйонів (+4,8 %).
У ДПС зазначають, що ці надходження є ключовими для фінансування місцевих програм, зокрема в умовах воєнного стану.
