Український ІТ-ринок зріс до $7,85 млрд

Обсяг вітчизняного ІТ-ринку оцінюється у 7,85 млрд дол. США; торік галузь сплатила 50,5 млрд грн податків.

Такі дані дослідження «Код економіки» оприлюднило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Попри всі виклики, загальний обсяг українського ІТ-ринку досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. Технологічний сектор забезпечує майже половину всього експорту послуг країни - 41,6%», - йдеться в повідомленні.

Так, за підсумками 2025 року експорт ІТ-послуг становить $6,6 млрд, що на 3% більше, ніж за попередній рік. Близько 80% усіх експортних надходжень забезпечують 10 держав-партнерів. Безперечним лідером є США (майже $2,4 млрд), за якими йдуть Мальта, Сполучене Королівство, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ. Сукупно європейський напрям забезпечує 51% українського ІТ-експорту від загального обсягу ІТ-послуг, що відповідає $3,39 млрд.

У минулому році ІТ-галузь сформувала 3,2% ВВП та сплатила 50,5 млрд грн податків. Найбільший обсяг надходжень сформував напрям «Комп'ютерне програмування» (33,93 млрд грн), або 67,2% усіх надходжень. Далі за обсягом надходжень ішов напрям «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність» (8,37 млрд грн, або 16,6%). Частка напряму «Консультування з питань інформатизації» становила 5,79 млрд грн (11,5%), «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем» - 1,86 млрд грн (3,7%).

Згідно з результатами дослідження, кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки. Один ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи державному управлінні.

Загалом сьогодні в Україні налічується понад 305 тис. ІТ-фахівців та 2 243 активні компанії. Разом із суміжними сферами галузь підтримує понад 800 тис. робочих місць по всій країні.





Найбільше компаній працює за напрямом «Комп'ютерне програмування» (62%). Частка бізнесів у сфері оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах становить 14%, ще 13% компаній надають консультаційні послуги з питань інформатизації.