Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український ІТ-ринок зріс до $7,85 млрд

10:07 08.04.2026 |

Економіка, Новини IT

Обсяг вітчизняного ІТ-ринку оцінюється у 7,85 млрд дол. США; торік галузь сплатила 50,5 млрд грн податків.

Такі дані дослідження «Код економіки» оприлюднило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Попри всі виклики, загальний обсяг українського ІТ-ринку досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. Технологічний сектор забезпечує майже половину всього експорту послуг країни - 41,6%», - йдеться в повідомленні.

Так, за підсумками 2025 року експорт ІТ-послуг становить $6,6 млрд, що на 3% більше, ніж за попередній рік. Близько 80% усіх експортних надходжень забезпечують 10 держав-партнерів. Безперечним лідером є США (майже $2,4 млрд), за якими йдуть Мальта, Сполучене Королівство, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ. Сукупно європейський напрям забезпечує 51% українського ІТ-експорту від загального обсягу ІТ-послуг, що відповідає $3,39 млрд.

У минулому році ІТ-галузь сформувала 3,2% ВВП та сплатила 50,5 млрд грн податків. Найбільший обсяг надходжень сформував напрям «Комп'ютерне програмування» (33,93 млрд грн), або 67,2% усіх надходжень. Далі за обсягом надходжень ішов напрям «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність» (8,37 млрд грн, або 16,6%). Частка напряму «Консультування з питань інформатизації» становила 5,79 млрд грн (11,5%), «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем» - 1,86 млрд грн (3,7%).

Згідно з результатами дослідження, кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки. Один ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи державному управлінні.

Загалом сьогодні в Україні налічується понад 305 тис. ІТ-фахівців та 2 243 активні компанії. Разом із суміжними сферами галузь підтримує понад 800 тис. робочих місць по всій країні.


Найбільше компаній працює за напрямом «Комп'ютерне програмування» (62%). Частка бізнесів у сфері оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах становить 14%, ще 13% компаній надають консультаційні послуги з питань інформатизації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес