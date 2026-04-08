Український ІТ-ринок зріс до $7,85 млрд

Обсяг вітчизняного ІТ-ринку оцінюється у 7,85 млрд дол. США; торік галузь сплатила 50,5 млрд грн податків.
Такі дані дослідження «Код економіки» оприлюднило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«Попри всі виклики, загальний обсяг українського ІТ-ринку
досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. Технологічний сектор забезпечує
майже половину всього експорту послуг країни - 41,6%», - йдеться в
повідомленні.
Так, за підсумками 2025 року експорт ІТ-послуг становить
$6,6 млрд, що на 3% більше, ніж за попередній рік. Близько 80% усіх
експортних надходжень забезпечують 10 держав-партнерів. Безперечним
лідером є США (майже $2,4 млрд), за якими йдуть Мальта, Сполучене
Королівство, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та
ОАЕ. Сукупно європейський напрям забезпечує 51% українського ІТ-експорту
від загального обсягу ІТ-послуг, що відповідає $3,39 млрд.
У минулому році ІТ-галузь сформувала
3,2% ВВП та сплатила 50,5 млрд грн податків. Найбільший обсяг
надходжень сформував напрям «Комп'ютерне програмування» (33,93 млрд
грн), або 67,2% усіх надходжень. Далі за обсягом надходжень ішов напрям
«Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними
діяльність» (8,37 млрд грн, або 16,6%). Частка напряму «Консультування з
питань інформатизації» становила 5,79 млрд грн (11,5%), «Інша
діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем» -
1,86 млрд грн (3,7%).
Згідно з результатами дослідження, кожна 1 гривня, створена
в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки. Один
ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах,
логістиці, освіті чи державному управлінні.
Загалом сьогодні в Україні налічується понад 305 тис.
ІТ-фахівців та 2 243 активні компанії. Разом із суміжними сферами галузь
підтримує понад 800 тис. робочих місць по всій країні.
Найбільше компаній працює за напрямом «Комп'ютерне
програмування» (62%). Частка бізнесів у сфері оброблення даних,
розміщення інформації на вебвузлах становить 14%, ще 13% компаній
надають консультаційні послуги з питань інформатизації.