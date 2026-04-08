«Генерал Черешня» та ORQA підписали меморандум про розширення виробництва у двох країнах

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" та хорватська компанія ORQA, яка виробляє дрони та обладнання, підписали меморандум, яким офіційно розпочинають співпрацю, та повідомили про наміри розбудови виробничих потужностей в Україні та Хорватії, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі української компанії у вівторок.

"Започатковуємо велике прекрасне партнерство з компанією, що має десятирічний досвід і провідну експертизу в індустрії БПЛА. Мета у нас спільна і зрозуміла: разом будувати нову архітектуру європейської та світової безпеки. Наш унікальний український досвід разом із технологічною експертизою ORQA ідеально комбінуються. Ми готові змінити гру", - сказав співзасновник компанії "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

В першу чергу компанії розпочинають розбудову великого виробництва компонентів в Україні. В рамках програми Build in Ukraine планується побудова підземного заводу з виробництва різних компонентів та периферії для БПЛА. Крім цього, буде започатковане спільне серійне виробництво у Хорватії, де будуть розроблятися новітні технології в дроновій індустрії, йдеться в повідомленні.

Ціль співпраці між компаніями - повна локалізація виробництва компонентів в Україні та зменшення залежності від постачання іноземних комплектуючих. Крім цього, компанії ставлять за ціль переозброєння країн НАТО та технологічне посилення наявних спроможностей Сил оборони України.

"Цей момент знаменує важливий крок вперед для обох сторін і зумовлений спільним прагненням зміцнити майбутню систему безпеки всіх країн-членів Альянсу. Реальний бойовий досвід України у поєднанні з високорозвиненими технічними можливостями компанії Orqa створює партнерство з винятковим потенціалом. Об'єднавши зусилля, ми прагнемо не просто брати участь у формуванні майбутнього безпеки, а й активно його перетворювати", - сказав співзасновник та CEO компанії ORQA Срджан Ковачевич.

Компанія "Генерал Черешня" (General Cherry Corp.) має в портфелі 33 кодифіковані продукти, зокрема, FPV та дрони-перехоплювачі. Вона першою в Україні отримала сертифікацію AQAP 2110 на підтвердження відповідності системи менеджменту якості стандартам НАТО.

ORQA - найбільший виробник БПЛА та комплектуючих в Європі, що працює з більш ніж 50 країнами світу, зокрема з 24 країнами НАТО. Компанія виготовляє свої засоби повністю без комплектуючих з інших країн.