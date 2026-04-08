Функції з ремонту прифронтових автошляхів передано Держспецслужбі транспорту
Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Забезпечуємо можливості для поточного ремонту прифронтових доріг, ключових для логістики Сил оборони", - написала вона у Телеграм.
За її словами, уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках - "там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання".
Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї.
Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень, зазначила очільниця уряду.
Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету ДССТ, додала вона.
