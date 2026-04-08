Бізнес

Функції з ремонту прифронтових автошляхів передано Держспецслужбі транспорту

08:03 08.04.2026 |

Економіка, Україна

Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Забезпечуємо можливості для поточного ремонту прифронтових доріг, ключових для логістики Сил оборони", - написала вона у Телеграм.

За її словами, уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках - "там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання".

Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї.

Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень, зазначила очільниця уряду.

Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету ДССТ, додала вона.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

