Продажі нових комерційних авто в Україні зросли у березні на 6% — Укравтопром
18:06 07.04.2026 |
Український парк нових вантажних та спецавтомобілів у березні 2026 року поповнили 1085 нових машин, що на 6% більше, ніж у березні-2025, та на 23% більше за лютий поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Лідерство на ринку зберігає марка Renault - до 179 од. Другу сходинку зайняв Volkswagen -112 од., третю Citroen - 93 од. Далі у п'ятірці лідерів розташувались Fiat - 87 од. та Opel - 78 од.
Як повідомлялось, у березні минулого року п'ятірку лідерів сформували MAN, Renault, Iveco, Ford та Peugeot.
За даними "Укравтопрому", загалом за січень-березень український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За 2025 рік реєстрації нових вантажних та спецавтомобілів скоротились на 5% до 2024 року - до майже 12,3 тис. машин.
