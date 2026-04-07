Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі нових комерційних авто в Україні зросли у березні на 6% — Укравтопром

18:06 07.04.2026 |

Економіка

Український парк нових вантажних та спецавтомобілів у березні 2026 року поповнили 1085 нових машин, що на 6% більше, ніж у березні-2025, та на 23% більше за лютий поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Лідерство на ринку зберігає марка Renault - до 179 од. Другу сходинку зайняв Volkswagen -112 од., третю Citroen - 93 од. Далі у п'ятірці лідерів розташувались Fiat - 87 од. та Opel - 78 од.

Як повідомлялось, у березні минулого року п'ятірку лідерів сформували MAN, Renault, Iveco, Ford та Peugeot.

За даними "Укравтопрому", загалом за січень-березень український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За 2025 рік реєстрації нових вантажних та спецавтомобілів скоротились на 5% до 2024 року - до майже 12,3 тис. машин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2746  0,06 0,14 43,8200  0,07 0,16
EUR 50,0492  0,05 0,09 50,6975  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4700  0,01 0,02 43,5000  0,01 0,02
EUR 50,2774  0,02 0,04 50,2990  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес