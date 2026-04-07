Продажі нових комерційних авто в Україні зросли у березні на 6% — Укравтопром

Український парк нових вантажних та спецавтомобілів у березні 2026 року поповнили 1085 нових машин, що на 6% більше, ніж у березні-2025, та на 23% більше за лютий поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Лідерство на ринку зберігає марка Renault - до 179 од. Другу сходинку зайняв Volkswagen -112 од., третю Citroen - 93 од. Далі у п'ятірці лідерів розташувались Fiat - 87 од. та Opel - 78 од.

Як повідомлялось, у березні минулого року п'ятірку лідерів сформували MAN, Renault, Iveco, Ford та Peugeot.

За даними "Укравтопрому", загалом за січень-березень український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За 2025 рік реєстрації нових вантажних та спецавтомобілів скоротились на 5% до 2024 року - до майже 12,3 тис. машин.