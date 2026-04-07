Дефіцит двигунів став ключовим вузьким місцем у виробництві українських ударних дронів — Reuters
Українська програма далекобійних ударних дронів стикається з обмеженнями через дефіцит мініреактивних двигунів у Європі. Саме ці двигуни є ключовими для виробництва дронів, здатних завдавати ударів углиб території РФ. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в українській оборонній сфері.
Джерело в українській оборонній промисловості на умовах анонімності повідомило, що дефіцит таких двигунів - "ймовірно, головний фактор, що обмежує кількість вироблених дронів", назвавши це "великою проблемою для нашої ракетної програми".
Мініреактивні дрони дешевші за ракети, що робить їх важливим інструментом для України у війні. Водночас виробництво стримується не лише дефіцитом двигунів, а й матеріалів для їх виготовлення.
Марія Попова, операційна директорка Української ради оборонної промисловості, погодилася, що є проблема як з турбореактивними двигунами для дронів, так і з матеріалами для їхнього виробництва.
"Постачання залишаються обмеженими як у світі загалом, так і особливо в Україні", - зазначила вона.
Олександр Камишін, радник президента Володимира Зеленського з оборонної промисловості, відмовився коментувати, чи впливає дефіцит на ситуацію.
Попри це, компанії в Європі інвестують у розширення потужностей і запускають нові проєкти разом з Україною. Очікується, що попит на такі двигуни найближчим часом зросте до тисяч одиниць на місяць.
Експерти зазначають, що ринок розвивається дуже швидко, але поки не встигає за зростанням попиту.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.