Дефіцит двигунів став ключовим вузьким місцем у виробництві українських ударних дронів — Reuters

Українська програма далекобійних ударних дронів стикається з обмеженнями через дефіцит мініреактивних двигунів у Європі. Саме ці двигуни є ключовими для виробництва дронів, здатних завдавати ударів углиб території РФ. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в українській оборонній сфері.

Джерело в українській оборонній промисловості на умовах анонімності повідомило, що дефіцит таких двигунів - "ймовірно, головний фактор, що обмежує кількість вироблених дронів", назвавши це "великою проблемою для нашої ракетної програми".

Мініреактивні дрони дешевші за ракети, що робить їх важливим інструментом для України у війні. Водночас виробництво стримується не лише дефіцитом двигунів, а й матеріалів для їх виготовлення.

Марія Попова, операційна директорка Української ради оборонної промисловості, погодилася, що є проблема як з турбореактивними двигунами для дронів, так і з матеріалами для їхнього виробництва.

"Постачання залишаються обмеженими як у світі загалом, так і особливо в Україні", - зазначила вона.

Олександр Камишін, радник президента Володимира Зеленського з оборонної промисловості, відмовився коментувати, чи впливає дефіцит на ситуацію.

Попри це, компанії в Європі інвестують у розширення потужностей і запускають нові проєкти разом з Україною. Очікується, що попит на такі двигуни найближчим часом зросте до тисяч одиниць на місяць.

Експерти зазначають, що ринок розвивається дуже швидко, але поки не встигає за зростанням попиту.