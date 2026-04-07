НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит двигунів став ключовим вузьким місцем у виробництві українських ударних дронів — Reuters

Українська програма далекобійних ударних дронів стикається з обмеженнями через дефіцит мініреактивних двигунів у Європі. Саме ці двигуни є ключовими для виробництва дронів, здатних завдавати ударів углиб території РФ. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в українській оборонній сфері.

Джерело в українській оборонній промисловості на умовах анонімності повідомило, що дефіцит таких двигунів - "ймовірно, головний фактор, що обмежує кількість вироблених дронів", назвавши це "великою проблемою для нашої ракетної програми".

Мініреактивні дрони дешевші за ракети, що робить їх важливим інструментом для України у війні. Водночас виробництво стримується не лише дефіцитом двигунів, а й матеріалів для їх виготовлення.

Марія Попова, операційна директорка Української ради оборонної промисловості, погодилася, що є проблема як з турбореактивними двигунами для дронів, так і з матеріалами для їхнього виробництва.

"Постачання залишаються обмеженими як у світі загалом, так і особливо в Україні", - зазначила вона.

Олександр Камишін, радник президента Володимира Зеленського з оборонної промисловості, відмовився коментувати, чи впливає дефіцит на ситуацію.

Попри це, компанії в Європі інвестують у розширення потужностей і запускають нові проєкти разом з Україною. Очікується, що попит на такі двигуни найближчим часом зросте до тисяч одиниць на місяць.

Експерти зазначають, що ринок розвивається дуже швидко, але поки не встигає за зростанням попиту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2746  0,06 0,14 43,8200  0,07 0,16
EUR 50,0492  0,05 0,09 50,6975  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,00 0,00 43,5100  0,00 0,00
EUR 50,2571  0,00 0,00 50,2975  0,00 0,00

