Український ринок нових вантажівок демонструє зростання — Укравтопром

У березні 2026 року в Україні було зареєстровано на 23% більше нових комерційних автомобілів (вантажних та спецтехніки), ніж у лютому.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрнформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1 085 авто. Це на 23% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім березнем попит на нові комерційні авто збільшився на 6%», - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2 911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Серед лідерів місяця у сегменті зазначеного автотранспорту Renault (179 од.), Volkswagen (112 од.), Citroen (93 од.), Fiat (87 од.) та Opel (78 од.).

Як повідомлялося, протягом І кварталу в Україні було продано 15,4 тисяч нових легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж за відповідний період торік.