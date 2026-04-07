Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український ринок нових вантажівок демонструє зростання — Укравтопром

13:49 07.04.2026 |

Економіка

У березні 2026 року в Україні було зареєстровано на 23% більше нових комерційних автомобілів (вантажних та спецтехніки), ніж у лютому.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрнформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1 085 авто. Це на 23% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім березнем попит на нові комерційні авто збільшився на 6%», - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2 911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Серед лідерів місяця у сегменті зазначеного автотранспорту Renault (179 од.), Volkswagen (112 од.), Citroen (93 од.), Fiat (87 од.) та Opel (78 од.).

Як повідомлялося, протягом І кварталу в Україні було продано 15,4 тисяч нових легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж за відповідний період торік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2746  0,06 0,14 43,8200  0,07 0,16
EUR 50,0492  0,05 0,09 50,6975  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,00 0,00 43,5100  0,00 0,00
EUR 50,2571  0,00 0,00 50,2975  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

