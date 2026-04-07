Зростання імпорту та курсовий ефект: митниця забезпечила ₴79 млрд надходжень у березні
09:53 07.04.2026 |
До державного бюджету України у березні 2026 року перераховано 79 млрд грн митних платежів, що на 21,4 млрд грн або 37,1% більше відповідного показника торік.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"Співставлення основних економічних показників вказують на позитивну динаміку оподаткованого імпорту в зовнішньоекономічних операціях. Порівняно з аналогічним періодом минулого року: обсяги імпорту (за вагою) зросли на 23,4%; обсяги імпорту (у вартісному вимірі, дол. США) зросли на 22,7%; податкове навантаження на $/кг товарів збільшилось на 4,8%", - йдеться у повідомленні.
Основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в минулому місяці, стали: нафтопродукти - 21,1 млрд грн; легкові автомобілі - 5,4 млрд грн; електроенергія - 2,6 млрд грн; інсектициди, гербіциди - 2,2 млрд грн; газ природний, гази нафтові - 1,8 млрд грн; добрива з 2-3 поживними елементами - 1,4 млрд грн.
Крім того, це продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники - 1 млрд грн; апарати електричні телефонні - 989 млн грн; трактори - 980 млн грн; добрива мінеральні - 916 млн грн.
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.