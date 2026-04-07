Зростання імпорту та курсовий ефект: митниця забезпечила ₴79 млрд надходжень у березні

09:53 07.04.2026 |

Економіка

До державного бюджету України у березні 2026 року перераховано 79 млрд грн митних платежів, що на 21,4 млрд грн або 37,1% більше відповідного показника торік.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

"Співставлення основних економічних показників вказують на позитивну динаміку оподаткованого імпорту в зовнішньоекономічних операціях. Порівняно з аналогічним періодом минулого року: обсяги імпорту (за вагою) зросли на 23,4%; обсяги імпорту (у вартісному вимірі, дол. США) зросли на 22,7%; податкове навантаження на $/кг товарів збільшилось на 4,8%", - йдеться у повідомленні.

Основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в минулому місяці, стали: нафтопродукти - 21,1 млрд грн; легкові автомобілі - 5,4 млрд грн; електроенергія - 2,6 млрд грн; інсектициди, гербіциди - 2,2 млрд грн; газ природний, гази нафтові - 1,8 млрд грн; добрива з 2-3 поживними елементами - 1,4 млрд грн.

Крім того, це продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники - 1 млрд грн; апарати електричні телефонні - 989 млн грн; трактори - 980 млн грн; добрива мінеральні - 916 млн грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2746  0,06 0,14 43,8200  0,07 0,16
EUR 50,0492  0,05 0,09 50,6975  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,00 0,00 43,5100  0,00 0,00
EUR 50,2571  0,00 0,00 50,2975  0,00 0,00

Бізнес