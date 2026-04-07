Понад 8 тис. мільйонерів і 38 млрд грн доходів: що показали податкові декларації

За підсумками січня-березня 2026 року громадяни України подали 92 тисячі декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши 74,3 мільярда гривень доходів за 2025 рік.

Декларанти також визначили до сплати 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, це майже на 560 млн грн більше, ніж торік, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

У тому числі доходи на суму понад 1 млн грн задекларували 8,3 тисячі осіб. Загалом вони вказали 38,2 млрд грн минулорічних доходів і визначили майже 1,1 млрд гривень податкових зобов'язань.

За даними ДПС, джерелами доходів українці найчастіше вказували:

спадщину та дарування - 6,6 млрд грн;

іноземні доходи - 3,4 млрд грн;

продаж майна (рухомого та нерухомого) - 1,8 млрд грн;

оренду майна - 1,2 млрд грн;

інвестиційні доходи - 1 млрд грн;

інші доходи - 971,2 млн грн.

"Рекордсмен наразі серед платників податків за результатами декларування - житель Хмельницької області, який визначив податкові зобов'язання понад 18,3 млн гривень", - зазначається у повідомленні.

У регіональному вимірі найбільше доходів українці задекларували:

у Києві - 16,3 млрд грн;

на Дніпропетровщині - 6,6 млрд грн;

на Львівщині - 6 млрд грн;

у Київській області - 5,8 млрд грн.

У ДПС зауважили, що водночас понад 42 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку, їм мають повернути 291,6 млн грн сплаченого ПДФО, що на 52 млн грн перевищує показник минулого року.

Нагадаємо, громадяни мають задекларувати свої доходи за 2025 рік до 1 травня.

Скільки мільйонерів в Україні?

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українці задекларували 474 мільярдів гривень доходів, це на 93,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

У тому числі доходи у розмірі більше 1 мільйона гривень задекларували понад 17 тисяч осіб, це на 1,3 тисячі більше, ніж роком раніше. Сумарно вони задекларували 254 млрд грн.

Водночас загальна кількість декларантів зменшилась на 22% - до 363 тис. осіб, ймовірно, через виїзд частини заможних громадян за кордон, припускав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").