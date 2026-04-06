ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

Державна податкова служба розробила "дорожні карти" для правильного подання Таблиці даних платника ПДВ, щоб уникнути блокування податкових накладних через технічні помилки. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух у понеділок.

"Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена", - пояснила Карнаух суть проблеми.

Нові "дорожні карти" мають допомогти сумлінним платникам уникати помилок і полегшити роботу.

Інструмент містить покрокові рекомендації, пояснення щодо специфіки діяльності, трудових і матеріальних ресурсів, а також зразки документів для підтвердження господарських операцій. ДПС вважає, що особливо корисними вони будуть для виробників, будівельних компаній, надавачів послуг і сільгоспвиробників.

"Дорожні карти" опубліковані на вебпорталі ДПС.

Таблиця даних платника податку - це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) і послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє й реалізує на території України.