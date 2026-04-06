Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

16:14 06.04.2026 |

Економіка

Державна податкова служба розробила "дорожні карти" для правильного подання Таблиці даних платника ПДВ, щоб уникнути блокування податкових накладних через технічні помилки. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух у понеділок.

"Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена", - пояснила Карнаух суть проблеми.

У 2027 році в Україні можуть запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних-осіб підприємців з оборотом від 4 млн грн.

Нові "дорожні карти" мають допомогти сумлінним платникам уникати помилок і полегшити роботу.

Інструмент містить покрокові рекомендації, пояснення щодо специфіки діяльності, трудових і матеріальних ресурсів, а також зразки документів для підтвердження господарських операцій. ДПС вважає, що особливо корисними вони будуть для виробників, будівельних компаній, надавачів послуг і сільгоспвиробників.

"Дорожні карти" опубліковані на вебпорталі ДПС (тут і тут).

Таблиця даних платника податку - це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) і послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє й реалізує на території України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5831
  0,0718
 0,16
EUR
 1
 50,3210
  0,0087
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,03 0,07 43,5100  0,03 0,07
EUR 50,2571  0,08 0,16 50,2975  0,07 0,15

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес