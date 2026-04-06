В АРМА проходять чотири паралельні аудити: домінують міжнародні перевірки

13:40 06.04.2026 |

Економіка

Т.в.о. голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослава Максименко повідомила про проведення чотирьох аудитів в Агентстві одночасно, три з яких є зовнішніми.

Про це розповіла Максименко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перший - це міжнародний аудит, де міжнародні експерти дадуть оцінку інституції АРМА, завданням, функціям. І з точки зору інституційного розвитку це, мабуть, один з найважливіших процесів для закріплення інституційності органу і його перебудови", - сказала Максименко.

Також, за її словами, в Агентстві за підтримки Ради Європи проводиться міжнародний аудит реєстру арештованих активів.

"Реєстр арештованих активів - це база активів та база інформації, яка була і залишається об'єктом для численних дискусій, маніпуляцій, зловживань. Модернізація реєстру арештованих активів - це був один із заходів, передбачених реформою АРМА для інституційного перезавантаження", - розповіла т.в.о. голови Агентства.

За словами Максименко, АРМА раніше стикалися зі складнощами модернізації Реєстру і юридичними особливостями його експлуатації, оцінювала його на предмет суспільної довіри, і зрештою звернулися до міжнародних партнерів щодо аудиту та підтримки процесу модернізації, і наразі отримала таку підтримку.

"Наразі за підтримки Ради Європи проводиться аудит для подальшої модернізації управління інформацією про арештовані активи", - зазначила вона.

Крім того, в АРМА проходить частина міжнародного аудиту показників реалізації програми ЄС з підтримки України Ukraine Facility.

"У нас проходить міжнародний аудит показників Ukraine Facility. Одним із яких є це реформа, впровадження і імплементація реформи ARMA. Другий - це є якраз відбір керівника АРМА і розробка стратегії повернення активів. Це третій аудит", - розповіла Максименко.

І четвертий аудит, за її словами, є внутрішнім, який в Агентстві проводиться на регулярній основі.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,08 0,18 43,6000  0,06 0,14
EUR 50,3799  0,21 0,41 50,3972  0,17 0,35

