Фінансові новини
- |
06.04.26
- |
15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В АРМА проходять чотири паралельні аудити: домінують міжнародні перевірки
13:40 06.04.2026 |
Т.в.о. голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослава Максименко повідомила про проведення чотирьох аудитів в Агентстві одночасно, три з яких є зовнішніми.
Про це розповіла Максименко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Перший - це міжнародний аудит, де міжнародні експерти дадуть оцінку інституції АРМА, завданням, функціям. І з точки зору інституційного розвитку це, мабуть, один з найважливіших процесів для закріплення інституційності органу і його перебудови", - сказала Максименко.
Також, за її словами, в Агентстві за підтримки Ради Європи проводиться міжнародний аудит реєстру арештованих активів.
"Реєстр арештованих активів - це база активів та база інформації, яка була і залишається об'єктом для численних дискусій, маніпуляцій, зловживань. Модернізація реєстру арештованих активів - це був один із заходів, передбачених реформою АРМА для інституційного перезавантаження", - розповіла т.в.о. голови Агентства.
За словами Максименко, АРМА раніше стикалися зі складнощами модернізації Реєстру і юридичними особливостями його експлуатації, оцінювала його на предмет суспільної довіри, і зрештою звернулися до міжнародних партнерів щодо аудиту та підтримки процесу модернізації, і наразі отримала таку підтримку.
"Наразі за підтримки Ради Європи проводиться аудит для подальшої модернізації управління інформацією про арештовані активи", - зазначила вона.
Крім того, в АРМА проходить частина міжнародного аудиту показників реалізації програми ЄС з підтримки України Ukraine Facility.
"У нас проходить міжнародний аудит показників Ukraine Facility. Одним із яких є це реформа, впровадження і імплементація реформи ARMA. Другий - це є якраз відбір керівника АРМА і розробка стратегії повернення активів. Це третій аудит", - розповіла Максименко.
І четвертий аудит, за її словами, є внутрішнім, який в Агентстві проводиться на регулярній основі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
