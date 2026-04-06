Кешбек на пальне охопив 1,3 млн українців, повідомила Свириденко

Вже 1,3 млн громадян України отримали компенсацію на купівлю пального в рамках державної програми "Кешбек на пальне", повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. В рамках цієї програми Українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом - до 1000 грн кешбеку на місяць", - написала Свириденко в Телеграм у неділю.

За її словами, отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.

Очільниця уряду також повідомила, що програмою "Національний кешбек" користуються 4,4 млн українців, а з моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку".

Як повідомлялося, з 20 березня до 1 травня в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5%-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі. До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС - від великих мереж до локальних станцій.

Програма запроваджена для допомоги населенню після підвищення цін на паливо, що почалось у березні.