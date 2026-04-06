06.04.26
- 10:12
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграрний бізнес отримає нові інструменти підтримки — Свириденко
08:23 06.04.2026 |
Кабінет міністрів України запроваджує страхування воєнних ризиків та гранти на відновлення аграрного бізнесу.
Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
Очільниця уряду провела робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу.
"Аграрії працюють під обстрілами, втрачають людей, техніку та інфраструктуру, але продовжують виробництво, підтримують громади, економіку та продовольчу безпеку", - зауважила Свириденко і подякувала за стійкість і роботу.
Вона представила інструменти підтримки аграрного бізнесу: страхування воєнних ризиків, за умовами якого надається компенсація до 30 млн грн збитків; та гранти на відновлення у сумі до 16 млн грн на пошкоджене обладнання.
Зернова асоціація дала прогноз на цьогорічну посівну
Окремо учасники зустрічі обговорили питання логістики в прифронтових регіонах.
Урядовці опрацьовують питання захисту фермерів під час посівної та збору врожаю; безперешкодного вивезення зерна та програму забезпечення аграріїв засобами РЕБ.
Уряд також працює над компенсацією втрат через будівництво фортифікацій на сільськогосподарських землях. Законопроєкт №14117 пройшов перше читання в профільному комітеті і чекає на розгляд у сесійній залі.
Сторони обговорили євроінтеграційні зміни, важливі для агросектору: екологічні вимоги, оцінку впливу на довкілля, податкові правила.
Прем'єрка доручила забезпечити постійний діалог із бізнесом для формування переговорної позиції щодо вступу до Євросоюзу.
"Окремий фокус - фермери в 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Формуємо перелік територій у Державному аграрному реєстрі та цільові програми підтримки", - поінформувала Свириденко.
