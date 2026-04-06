Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація

У Франції на заводі Alstom у місті Бельфор стартувало виробництво електровозів для України за контрактом 2025 року вартістю 473 млн євро. Окремі запчастини до них виготовлять уже відібрані українські підприємства з семи областей, повідомила Укрзалізниця в п'ятницю.

Вони постачатимуть радіостанції, системи локомотивної безпеки та пожежної сигналізації, елементи гальмівної системи, зчепи, обігрівачі кабіни машиніста, сидіння та деталі системи подачі піску. Окремо тривають перемовини щодо виробництва в Україні коліс, які потрібно змінювати щонайменше десять разів протягом життєвого циклу локомотива.

Середній вік локомотивного парку Укрзалізниці становить 46 років. Нові електровози потужністю до 9,4 МВт зможуть тягнути важчі склади, ніж наявні машини (які до того ж поступово знищуються ворогом), що безпосередньо впливає на пропускну спроможність мережі та стійкість економіки. 55 нових електровозів зможуть замінити близько 80 старих аналогів, казали в Міністерстві розвитку громад і територій.

Перший локомотив, для якого вже виготовили кузови, прибуде до України на початку 2027 року для сертифікації та випробувань, а усю партію планують поставити до травня 2029-го. Контракт також передбачає навчання машиністів і технічного персоналу та постачання запчастин.

Нові локомотиви створені на базі платформи Traxx Hauler і стануть першими вантажними електровозами європейського виробництва в історії України.

Локомотиви адаптовані під українську інфраструктуру: працюватимуть як на постійному струмі (3 кВ), так і на змінному (25 кВ), розвиватимуть швидкість до 120 км/год. Машини матимуть конфігурацію Bo-Bo (з окремим тяговим двигуном на кожній осі).

Угоду профінансують міжнародні партнери - 37% (173 млн євро) становить безповоротний грант від фонду URTF Світового банку, решту покриє пільговий кредит Європейського банку реконструкції та розвитку.