За даними НБУ, у березні на потреби оборони було перераховано понад ₴7 мільярдів

Національний банк у березні спрямував зі спецрахунку на потреби оборони понад 7 млрд грн.

Зазначається, що загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 151,9 млрд грн, у березні 2026 року - понад 7 млрд грн.

"Станом на 01 квітня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 4,4 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло 233,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 155,3 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані Женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 133 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, було перераховано:

на потреби Національної гвардії України - понад 1 669 млн грн;

на потреби Національної поліції України - 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України - понад 38 676 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України - 999,5 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - понад 8 203 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій - понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України - майже 40,1 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту - понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України - понад 784,1 млн грн;

на потреби військових частин - понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України - понад 1 491 млн грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель - понад 95 765 млн грн (05.03.2026 - 2 287 млн грн; 06.03.2026 - 2 804 млн грн; 11.03.2026 - 751,3 млн грн; 17.03.2026 - 726,9 млн грн). Водночас у березні Агенція повернула 1 437 млн грн невикористаних раніше коштів;

на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій - понад 1 898 млн грн (04.03.2026 - 184 млн грн; 05.03.2026 - 87,3 млн грн; 09.03.2026 - 23,1 млн грн; 11.03.2026 - 77,3 млн грн; 19.03.2026 - 135 млн грн).