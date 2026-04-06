Держава передбачила фінансові стимули для перенавчання на пріоритетні спеціальності

Уряд запустив експериментальний проєкт: гранти для людей та компенсації роботодавцям з пріоритетних галузей, які інвестують у підготовку кадрів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв'язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця", - написала вона у Телеграм.

За її словами, мета проєкту - допомогти підприємствам оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців.

Вона зазначила, що в Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання.

"Тепер уряд посилює прив'язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця і передбачає дві форми підтримки: грант для людини та компенсацію роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів", - пояснила вона.

У 2026 році державна підтримка становитиме до 30 тисяч гривень на здобуття повної професійної кваліфікації і до 15 тисяч гривень - на часткову. Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників.

Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

"Динамічній сфері оборонного виробництва та іншим пріоритетним галузям, наприклад енергетиці, потрібні кваліфіковані фахівці, які посилюють нашу спроможність нарощувати власне виробництво", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що українці вже пропонують світові унікальні оборонні рішення.

"Маємо стати нацією інженерів, щоб масштабувати ці досягнення", - написала вона у Телеграм.