Уряд ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності на ₴629,6 млн

Кабінет міністрів збільшив статутний капітал ДУ "Фонд енергоефективності" на 629,652 млн грн.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Збільшено статутний капітал державної установи «Фонд енергоефективності» на суму 629 млн. 652 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених у ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік", - написав депутат.

Крім того, уряд додав до статуту установи заходи з використанням відновлюваних джерел енергії, як складову частину енергетичної ефективності та виконання зобовʼязань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції фонду.