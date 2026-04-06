Уряд ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності на ₴629,6 млн
16:30 02.04.2026 |
Кабінет міністрів збільшив статутний капітал ДУ "Фонд енергоефективності" на 629,652 млн грн.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Збільшено статутний капітал державної установи «Фонд енергоефективності» на суму 629 млн. 652 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених у ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік", - написав депутат.
Крім того, уряд додав до статуту установи заходи з використанням відновлюваних джерел енергії, як складову частину енергетичної ефективності та виконання зобовʼязань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції фонду.
