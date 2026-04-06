Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Для держслужби військовозобов’язаним необхідно мати досвід військової або прирівняної до неї служби — офіційне роз’яснення
Міністерство оборони України роз'яснило норми нового закону про необхідність мати досвід військової або прирівняної до неї служби для вступу на державну службу.
Відповідні зміни містяться у схваленому законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву".
"Зокрема, на державну службу не зможе вперше вступити кандидат у віці до 60 років, який не пройшов один з наступних видів служби: військову службу; службу у військовому резерві; службу в органах, на які покладено функції із забезпечення національної безпеки і оборони держави; військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Це не поширюється на осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.
Аналогічні вимоги щодо військової служби запроваджено для кандидатів на службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів.
Нові вимоги до кандидатів на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів почнуть застосовуватися не раніше, ніж через рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
