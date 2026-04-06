Для держслужби військовозобов’язаним необхідно мати досвід військової або прирівняної до неї служби — офіційне роз’яснення

Міністерство оборони України роз'яснило норми нового закону про необхідність мати досвід військової або прирівняної до неї служби для вступу на державну службу.

Відповідні зміни містяться у схваленому законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву".

"Зокрема, на державну службу не зможе вперше вступити кандидат у віці до 60 років, який не пройшов один з наступних видів служби: військову службу; службу у військовому резерві; службу в органах, на які покладено функції із забезпечення національної безпеки і оборони держави; військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Це не поширюється на осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Аналогічні вимоги щодо військової служби запроваджено для кандидатів на службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів.

Нові вимоги до кандидатів на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів почнуть застосовуватися не раніше, ніж через рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.