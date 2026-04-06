Бізнес-оптимізм зріс: у березні компанії краще оцінили результати роботи — НБУ

В Україні індекс очікувань ділової активності бізнесу в березні 2026 року був вищим ніж у березні 2025 року та у лютому цього року, відповідно 52.7 проти 51.8 і 45.9.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України за результатами чергового щомісячного опитування підприємств.

«Бізнес у березні відновив позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх як у місячному, так і в річному вимірах. Уперше з травня 2025 року оптимістичними були оцінки підприємств усіх опитаних секторів. Цьому сприяли поступова нормалізація ситуації в енергетиці, пожвавлення споживчого попиту, надходження міжнародної фінансової допомоги, забезпечення стійкості валютного ринку, а також сезонний фактор. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об'єктів, підвищені інфляційні очікування, а також дефіцит кваліфікованих кадрів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємства будівництва мали найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на сприятливі погодні умови та потребу у відновленні доріг: секторальний індекс у березні зріс до 55.0 порівняно з 46.6 у лютому та 52.9 у березні 2025 року. На відміну від попереднього місяця респонденти очікували на збільшення обсягу будівництва. Також очікувалося суттєве збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На тлі збереження високих оцінок щодо вартості послуг підрядників будівельники були налаштовані на значне збільшення обсягу закупівлі їхніх послуг, водночас дещо пом'якшили очікування щодо доступності підрядників.

Підприємства промисловості вперше за дев'ять місяців надали позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки поступовій стабілізації ситуації в енергетиці та зростанню споживчого попиту: секторальний індекс у березні становив 51.2 порівняно з 46.9 у лютому (у березні 2025 року - 53.1). На відміну від попередніх місяців, промисловці очікували на збільшення обсягу виготовленої продукції, обсягу нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, а також оптимістично оцінили залишки готової продукції. Очікування щодо зменшення обсягу незавершеного виробництва збереглися, а щодо зменшення запасів сировини і матеріалів - пом'якшилися.

Підприємства торгівлі також оптимістично оцінили свої економічні результати з огляду на достатню пропозицію товарів та сповільнення інфляції: секторальний індекс у березні становив 54.0, як і в березні 2025 року (у лютому 2026 року - 45.0).На відміну від попереднього місяця торговельні компанії були налаштовані на збільшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу. Водночас поліпшились оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу. Як і раніше, респонденти очікували на зниження торговельної маржі, хоча й нижчими темпами.

Підприємства сфери послуг уперше за десять місяців мали позитивні оцінки поточної ділової активності завдяки поступовій стабілізації в енергосистемі та пожвавленню внутрішнього попиту: секторальний індекс у березні становив 52.8 порівняно з 45.4 у лютому та був значно вищим за показник березня 2025 року (48.8). Респонденти були налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

Зауважується, що підприємства всіх секторів прогнозували пришвидшення темпів зростання цін / тарифів на власну продукцію / послуги на тлі подальшого очікуваного зростання закупівельних цін, а також цін на сировину та матеріали. Лише будівельники очікували на сповільнення темпів зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Як і в попередньому місяці, лише представники будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників. Натомість респонденти інших секторів очікували на скорочення персоналу, найбільше - промисловості.

У щомісячному опитуванні взяли участь 591 підприємство. Серед опитаних підприємств 44,2% - компанії промисловості, 25,0% - сфери послуг, 24,5% - торгівлі, 6.3% - будівництва. 31,5% респондентів - великі підприємства, 29,1% - середні, 39,4% - малі.