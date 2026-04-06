Онлайн-заяви для переселенців: виплати можна буде оформити через Пенсійний фонд

У квітні цього року на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з'явиться можливість подати заяву на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, зробити це можна буде за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Для подачі заяви також можна звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, через територіальну громаду чи Центр надання адміністративних послуг.

Підтримка переселенців

Як повідомлялося, внутрішньо переміщені особи до 1 квітня цього року мали надати Пенсійному фонду інформацію про неотримання пенсійних та страхових виплат від Росії.

У березня стало відомо, що уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб - внесено зміни щодо надання допомоги на проживання.