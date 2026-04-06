У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн

У лютому 2026 року експорт українських ІТ-послуг досяг $544 млн. Це на 7,1%, або на $36 млн, більше, ніж у січні 2026 року. У річному порівнянні також зафіксовано приріст: відносно лютого 2025 року показник зріс на 1,7%, що становить $9 млн.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на статистику Нацбанку.

Загальний обсяг експорту всіх послуг з України у лютому 2026 року становив $1,249 млрд, що на 0,2%, або на $2 млн, перевищує результат січня 2026 року.

Частка комп'ютерних послуг у структурі експорту за лютий становила 43,6% ‒ це на 0,9% вище, ніж роком раніше, і на 2,8% більше порівняно із січнем 2026 року.

У 2025 році сумарний обсяг української ІТ-галузі перевищив $7,5 млрд, з яких понад $6,5 млрд, або більш як 86%, припало на експорт ІТ-послуг. У середньому ІТ-сектор щомісяця забезпечував близько $543 млн надходжень.

Серед основних торговельних партнерів у цій сфері були США, Мальта, Велика Британя, Кіпр, Швейцарія, Ізраїль, Естонія, Німеччина, Польща та ОАЕ.

У січні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України становив $508 млн, що на 25,8%, або на $177 млн, менше, ніж у грудні 2025 року. Водночас у річному вимірі показник зріс на 3,9%, що відповідає $19 млн.