Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн

08:33 02.04.2026 |

Економіка, Новини IT

У лютому 2026 року експорт українських ІТ-послуг досяг $544 млн. Це на 7,1%, або на $36 млн, більше, ніж у січні 2026 року. У річному порівнянні також зафіксовано приріст: відносно лютого 2025 року показник зріс на 1,7%, що становить $9 млн.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на статистику Нацбанку.

Загальний обсяг експорту всіх послуг з України у лютому 2026 року становив $1,249 млрд, що на 0,2%, або на $2 млн, перевищує результат січня 2026 року.

Частка комп'ютерних послуг у структурі експорту за лютий становила 43,6% ‒ це на 0,9% вище, ніж роком раніше, і на 2,8% більше порівняно із січнем 2026 року.

У 2025 році сумарний обсяг української ІТ-галузі перевищив $7,5 млрд, з яких понад $6,5 млрд, або більш як 86%, припало на експорт ІТ-послуг. У середньому ІТ-сектор щомісяця забезпечував близько $543 млн надходжень.

Серед основних торговельних партнерів у цій сфері були США, Мальта, Велика Британя, Кіпр, Швейцарія, Ізраїль, Естонія, Німеччина, Польща та ОАЕ.

У січні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України становив $508 млн, що на 25,8%, або на $177 млн, менше, ніж у грудні 2025 року. Водночас у річному вимірі показник зріс на 3,9%, що відповідає $19 млн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес