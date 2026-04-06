Європейський Союз ухвалив рішення про спрямування €1,4 млрд доходів від активів РФ на підтримку України

Європейський Союз перерахує 1,4 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку України.

Про це у середу журналістам повідомили у пресслужбі Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда".

31 березня Європейський Союз отримав 1,4 млрд євро додаткового прибутку, отриманого з відсотків із заморожених активів Російського центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів.

Ці активи знерухомлені відповідно до санкцій ЄС, введених у відповідь на загарбницьку війну Росії проти України. Хоча самі активи залишаються замороженими, відсотки за залишками грошових коштів не належать Росії. За пропозицією Єврокомісії було погоджено їх використання для підтримки України.

"Ці 1,4 млрд євро будуть спрямовані туди, де вони найбільше потрібні: на підтримку української держави, збереження основних державних послуг та підтримку відважних Збройних сил України. Наша відданість перемозі та свободі України є непохитною", - прокоментувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співпраці з надання позик Україні (ULCM), а 5 % - через Європейський фонд миру (EPF).

ULCM надає безповоротну підтримку, щоб допомогти Україні погасити кредит макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредити від двосторонніх кредиторів G7 в рамках цього механізму.

Загальний обсяг кредитної підтримки в рамках механізму становить 45 млрд євро. З іншого боку, EPF допомагає Україні задовольнити нагальні військові та оборонні потреби.