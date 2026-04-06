Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вʼєтнам розглядає відкриття свого ринку для експорту окремих видів агропродукції з України
17:24 01.04.2026 |
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) веде роботу щодо відкриття ринку Соціалістичної Республіки В'єтнам для української рослинної та тваринницької продукції, повідомив голова відомства Сергій Ткачук у Facebook.
Згідно із повідомленням, під час міжнародного відрядження до країн Азії керівництво Держпродспожислужби провело перемовини з представниками Департаменту рослинництва В'єтнаму щодо фітосанітарних вимог для експорту українських яблук. Наразі українська сторона передала необхідну інформацію для проведення аналізу фітосанітарного ризику та очікує на офіційну позицію в'єтнамських колег.
Крім того, під час зустрічі з генеральним директором департаменту міжнародного співробітництва Міністерства сільського господарства В'єтнаму Нгуєном До Ань Туаном (Nguyen Do Anh Tuan) сторони обговорили погодження ветеринарних сертифікатів. Пріоритетними напрямами є відкриття ринку для українських яєць та яєчних продуктів, а також м'яса.
Українська делегація також взяла участь у в'єтнамсько-українському бізнес-форумі, організованому Національною асоціацією підприємництва (National Association of Entrepreneurship). У заході взяли участь близько 30 компаній, зокрема, з української сторони - Antitovskiy LLC, Agro-Invest LLC, Exim Food LLC та Euro-Commerce LLC. В'єтнамський бізнес представляли такі компанії, як MAAS Impex, Bestmix, Leaptech JSC та Nutri Meat.
За даними Держпродспоживслужби, ключовим акцентом форуму стали B2B-зустрічі для обговорення прямих контрактів і предметних домовленостей щодо виходу українських виробників на ринок В'єтнаму у сферах агровиробництва, харчової промисловості та логістики.
ТОП-НОВИНИ
