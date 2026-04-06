Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вʼєтнам розглядає відкриття свого ринку для експорту окремих видів агропродукції з України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) веде роботу щодо відкриття ринку Соціалістичної Республіки В'єтнам для української рослинної та тваринницької продукції, повідомив голова відомства Сергій Ткачук у Facebook.

Згідно із повідомленням, під час міжнародного відрядження до країн Азії керівництво Держпродспожислужби провело перемовини з представниками Департаменту рослинництва В'єтнаму щодо фітосанітарних вимог для експорту українських яблук. Наразі українська сторона передала необхідну інформацію для проведення аналізу фітосанітарного ризику та очікує на офіційну позицію в'єтнамських колег.

Крім того, під час зустрічі з генеральним директором департаменту міжнародного співробітництва Міністерства сільського господарства В'єтнаму Нгуєном До Ань Туаном (Nguyen Do Anh Tuan) сторони обговорили погодження ветеринарних сертифікатів. Пріоритетними напрямами є відкриття ринку для українських яєць та яєчних продуктів, а також м'яса.

Українська делегація також взяла участь у в'єтнамсько-українському бізнес-форумі, організованому Національною асоціацією підприємництва (National Association of Entrepreneurship). У заході взяли участь близько 30 компаній, зокрема, з української сторони - Antitovskiy LLC, Agro-Invest LLC, Exim Food LLC та Euro-Commerce LLC. В'єтнамський бізнес представляли такі компанії, як MAAS Impex, Bestmix, Leaptech JSC та Nutri Meat.

За даними Держпродспоживслужби, ключовим акцентом форуму стали B2B-зустрічі для обговорення прямих контрактів і предметних домовленостей щодо виходу українських виробників на ринок В'єтнаму у сферах агровиробництва, харчової промисловості та логістики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес