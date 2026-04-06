Мінекономіки погодило першу у 2026 році виплату компенсації 25% за українську агротехніку
16:56 01.04.2026 |
Міністерство економіки затвердило першу виплату 2026 року за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.
Відшкодування на загальну суму 126,1 млн грн отримають 382 сільськогосподарські товаровиробники, які подали заявки у грудні 2025-го, січні та лютому 2026 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Компенсацію нараховано за продукцію 118 вітчизняних машинобудівних підприємств, продукція яких включена до офіційного Переліку Мінекономіки. Це як великі заводи, так і малі та середні виробники з усієї України.
"Коли фермер купує українську техніку і отримує назад чверть її вартості, виграють усі: аграрій економить, а виробник бачить зростання попиту. Понад 126 мільйонів гривень першої виплати 2026 року ‒ це 864 одиниці нової агротехніки, яка вже працює на полях і фермах. Водночас це додаткові замовлення на загальну суму 604,7 млн грн для понад 100 вітчизняних машинобудівників", ‒ зазначив міністр економіки Олексій Соболев.
Найактивніше скористалися програмою агровиробники:
Компенсація 25 % надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, яка містить не менше 60 % українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій ‒ комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів ‒ діють спеціальні умови. Щоб скористатися програмою компенсації 25 % вартості, агровиробники мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
