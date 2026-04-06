Мінекономіки погодило першу у 2026 році виплату компенсації 25% за українську агротехніку

Міністерство економіки затвердило першу виплату 2026 року за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Відшкодування на загальну суму 126,1 млн грн отримають 382 сільськогосподарські товаровиробники, які подали заявки у грудні 2025-го, січні та лютому 2026 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Компенсацію нараховано за продукцію 118 вітчизняних машинобудівних підприємств, продукція яких включена до офіційного Переліку Мінекономіки. Це як великі заводи, так і малі та середні виробники з усієї України.

"Коли фермер купує українську техніку і отримує назад чверть її вартості, виграють усі: аграрій економить, а виробник бачить зростання попиту. Понад 126 мільйонів гривень першої виплати 2026 року ‒ це 864 одиниці нової агротехніки, яка вже працює на полях і фермах. Водночас це додаткові замовлення на загальну суму 604,7 млн грн для понад 100 вітчизняних машинобудівників", ‒ зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Найактивніше скористалися програмою агровиробники:

  • Одещини ‒ 25,8 млн грн
  • Тернопільщини ‒ 13,8 млн грн
  • Чернігівщини ‒ 9,5 млн грн
  • Вінниччини ‒ 7,8 млн грн
  • Черкащини ‒ 7,6 млн грн

    • Компенсація 25 % надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, яка містить не менше 60 % українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій ‒ комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів ‒ діють спеціальні умови. Щоб скористатися програмою компенсації 25 % вартості, агровиробники мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,6549
    		  0,1595
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 50,3123
    		  0,1444
    		 0,29

    Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
    EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

    Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
    EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

