Мінекономіки погодило першу у 2026 році виплату компенсації 25% за українську агротехніку

Міністерство економіки затвердило першу виплату 2026 року за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Відшкодування на загальну суму 126,1 млн грн отримають 382 сільськогосподарські товаровиробники, які подали заявки у грудні 2025-го, січні та лютому 2026 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Компенсацію нараховано за продукцію 118 вітчизняних машинобудівних підприємств, продукція яких включена до офіційного Переліку Мінекономіки. Це як великі заводи, так і малі та середні виробники з усієї України.

"Коли фермер купує українську техніку і отримує назад чверть її вартості, виграють усі: аграрій економить, а виробник бачить зростання попиту. Понад 126 мільйонів гривень першої виплати 2026 року ‒ це 864 одиниці нової агротехніки, яка вже працює на полях і фермах. Водночас це додаткові замовлення на загальну суму 604,7 млн грн для понад 100 вітчизняних машинобудівників", ‒ зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Найактивніше скористалися програмою агровиробники:

Одещини ‒ 25,8 млн грн

Тернопільщини ‒ 13,8 млн грн

Чернігівщини ‒ 9,5 млн грн

Вінниччини ‒ 7,8 млн грн

Черкащини ‒ 7,6 млн грн

Компенсація 25 % надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, яка містить не менше 60 % українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій ‒ комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів ‒ діють спеціальні умови. Щоб скористатися програмою компенсації 25 % вартості, агровиробники мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.