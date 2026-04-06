Фінансові новини
- |
06.04.26
- |
05:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держкомпанії на біржу: Україна готує IPO та продаж міноритарних часток
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства опрацьовує можливість часткового продажу стратегічних активів. Про це заступниця міністра Дарія Марчак сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Йдеться про стратегічні для держави активи, де контрольний пакет має залишатися у державній власності. Наразі ми формуємо бачення процедури та можливих інструментів такої часткової приватизації", - пояснила урядовиця на прохання прокоментувати заяви про ймовірну приватизацію таких об'єктів, як державні банки, Укрнафта та Енергоатом.
Як інструменти продажу розглядаються аукціони, первинне публічне розміщення акцій (IPO), private placement (продаж акцій обмеженому колу інвесторів, без виходу на біржу).
Перші компанії планують підготувати до залучення інвесторів уже у 2026 році.
За словами Марчак, обговорюються також ідеї про інвестиційні рахунки та "народне IPO" - продаж невеликих пакетів акцій українським громадянам. Але основне завдання - зробити так, щоб управління державною власністю та продаж пакетів акцій могли потім конвертуватися в додану вартість.
"Ми хочемо, щоб державні компанії в Україні стали основою для ринку капіталів, щоб з'являлися нові інструменти інвестування, залучались іноземні інвестиції. Можливо, з'явиться щось схоже на суверенний фонд, який також даватиме додану вартість для країни. Однак все це - фінальний етап з точки зору процесів управління державною власністю", - підсумувала заступниця міністра.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
