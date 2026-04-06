Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

За даними Мінекономіки, у межах програми «єОселя» житло отримали більше 24 000 українських родин

11:41 01.04.2026 |

Економіка

Понад 24 тисячі українські родини придбали житло за програмою доступної іпотеки «єОселя», а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив ₴42,8 мільярда.

Про це заявив міністр економіки довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Першого форуму доступної іпотеки, передає кореспондент Укрінформу.

«Понад 24 тисячі українських родин змогли придбати житло на доступних для них умовах. Завдяки цьому 15 тисяч дітей ростуть у власних домівках. І загальна сума вкладених коштів у житло становить понад ₴42,8 мільярда», - зазначив Соболєв.

За його словами, спочатку «єОселя» була орієнтована на військових, правоохоронців, медиків, педагогів і науковців, однак згодом її розширили на ширше коло громадян, які потребують житла. Для пільгових категорій зберігаються найвигідніші умови кредитування - від 3% річних.

Соболев додав, що програма постійно адаптується до ринкових умов і нині має фокус на первинному ринку житла, адже держава зацікавлена у збільшенні обсягів нового будівництва. Водночас на прифронтових територіях діють пом'якшені вимоги до віку житла - до 10 років.

Окрему увагу приділено підтримці молоді. Зокрема, з листопада 2024 року українці віком до 25 років можуть долучитися до програми з початковим внеском від 10% замість 20%, що має стимулювати їх залишатися в Україні, підсумував міністр.
 

