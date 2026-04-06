Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За даними Мінфіну, у березні до загального фонду державного бюджету надійшло ₴266,5 млрд

10:11 01.04.2026 |

Економіка

У березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 266,5 млрд грн млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за оперативними даними, станом на 16:00 31 березня, за підсумками березня 2026 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 168,8 млрд грн, в тому числі: 88,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств; 23 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 41,2 млрд, відшкодовано - 18,2 млрд грн); 33 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 16,2 млрд грн - акцизний податок; 3,9 млрд грн - рентна плата; 2,5 млрд грн - частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Від Держмитслужби у березні до загального фонду держбюджету надійшли платежі в обсязі 78,8 млрд грн.

Зауважується, що іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 8,8 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками березня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 382,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 58,3 млрд грн (станом на 31 березня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес