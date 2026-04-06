За даними Мінфіну, у березні до загального фонду державного бюджету надійшло ₴266,5 млрд

У березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 266,5 млрд грн млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за оперативними даними, станом на 16:00 31 березня, за підсумками березня 2026 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 168,8 млрд грн, в тому числі: 88,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств; 23 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 41,2 млрд, відшкодовано - 18,2 млрд грн); 33 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 16,2 млрд грн - акцизний податок; 3,9 млрд грн - рентна плата; 2,5 млрд грн - частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Від Держмитслужби у березні до загального фонду держбюджету надійшли платежі в обсязі 78,8 млрд грн.

Зауважується, що іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 8,8 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками березня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 382,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 58,3 млрд грн (станом на 31 березня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.