Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 05:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
За даними Мінфіну, у лютому обсяг державного боргу зменшився на $1,8 млрд
09:29 01.04.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
"У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 28 лютого 2026 року державний зовнішній борг становив 6,93 трлн грн (75,25%), або 160,41 млрд дол США; державний внутрішній борг - 2,009 трлн грн (21,82%), або 46,1 млрд дол. США; гарантований державою борг - 270,55 млрд грн (2,94%), або 6,26 млрд дол. США.
Як зазначили в міністерстві, у структурі боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,6%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому ринку - 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,4%.
Станом на 28 лютого 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,53% проти 4,51% у січні 2026 року та 6,2% у лютому 2025 року.
Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,23 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 11,7 року в лютому 2025 року. Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.
У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро - 44,9%, далі - долар США (22,5%) і гривня (20,1%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют - англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн - становлять 8,5% та 3,1% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
|Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн
|ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
|Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції