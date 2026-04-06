За даними Мінфіну, у лютому обсяг державного боргу зменшився на $1,8 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець лютого 2026 року сягнула 213,18 млрд дол. США, зменшившись за місяць на 1,8 млрд дол.

"У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 лютого 2026 року державний зовнішній борг становив 6,93 трлн грн (75,25%), або 160,41 млрд дол США; державний внутрішній борг - 2,009 трлн грн (21,82%), або 46,1 млрд дол. США; гарантований державою борг - 270,55 млрд грн (2,94%), або 6,26 млрд дол. США.

Як зазначили в міністерстві, у структурі боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,6%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому ринку - 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,4%.

Станом на 28 лютого 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,53% проти 4,51% у січні 2026 року та 6,2% у лютому 2025 року.

Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,23 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 11,7 року в лютому 2025 року. Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро - 44,9%, далі - долар США (22,5%) і гривня (20,1%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют - англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн - становлять 8,5% та 3,1% відповідно.