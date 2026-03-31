Єврокомісія подала до Верховної Ради список із 11 законодавчих ініціатив для відкриття фінансування Україні
16:50 31.03.2026 |
У ситуації, коли Україна терміново потребує зовнішнього фінансування, однак угорський прем'єр Віктор Орбан зберігає вето щодо основного пакета фінансової допомоги, Брюссель запропонував Києву альтернативний шлях отримати бюджетну допомогу і водночас створити позитивний імпульс у відносинах з ЄС.
Про це йдеться у листі єврокомісарки Марти Кос на адресу спікера парламенту Руслана Стефанчука, копію якого має у розпорядженні "Європейська правда".
"Європейська правда" перевірила автентичність документа у двох незалежних одне від одного джерел.
У розлогому листі на двох сторінках комісарка Кос уникає згадки про угорське вето на початок виділення Україні допомогу на суму 90 млрд (варто зауважити, що парламент не може вплинути на вирішення цієї проблеми). Утім, вона наголошує, що саме Верховна Рада може допомогти Україні отримати необхідне фінансування, та пропонує ВР ухвалити перелік з 11 законів, які долучає до листа.
"Ці реформи сприяють просуванню України на шляху до членства і є частиною Ukraine Plan. Їхнє ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для України фінансування до 4 млрд євро", - наголошує єврокомісарка.
перелік законів, на ухвалення яких чекає ЄК
Усі ці законопроєкти належать до прострочених зобов'язань України за минулий рік, пройшли експертизу Єврокомісії і готові до ухвалення у редакції, про яку відомо профільним комітетам ВР. Деякі з них необхідно ухвалити якнайшвидше, щоб виділені кошти "не згоріли". Ключова особливість: у разі їхнього ухвалення виділення коштів не потребуватиме одностайності в ЄС, тобто ці кошти Орбан заблокувати не зможе.
У листі Марти Кос окремо йдеться, що цього разу на кону не лише фінансування. У ситуації, коли парламент різко знизив ефективність роботи, Україна стикнулася з потребою підтвердити державам-членам ЄС свою готовність проводити реформи і лишитися у групі лідерів серед держав-кандидатів.
"Голосування за ці закони без перебільшення сприймається як тест", - заявив один зі співрозмовників "ЄП".
Лист Марти Кос також наголошує, що ЄС чекає на ухвалення законів зі списку на наступних засіданнях, що заплановані наступного тижня.
"Майбутнє пленарне засідання Верховної Ради у квітні надає можливість рухатися вперед. Подальший прогрес допоможе зберегти динаміку реформ, наблизить Україну до членства в ЄС та принесе конкретні результати для громадян України. Ухвалення цих законів також стане потужним сигналом для всіх держав-членів ЄС у цей важливий момент щодо непохитної прихильності України до виконання своєї програми реформ", - йдеться у документі.
У пакеті з 11 законопроєктів Марта Кос окремо виділила закони про виконання та цифровізацію судових рішень, а також про декларації про доброчесність суддів, які "допоможуть зміцнити довіру до системи правосуддя серед", зміни в закон про держслужбу, реформи в енергетичному секторі та у залізничному секторі.
"Хочу наголосити, що ці реформи стосуються не лише вступу до ЄС: вони приносять реальні вигоди для людей та бізнесу в Україні", - додала єврокомісарка.
