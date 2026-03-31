Рибна реформа у дії: система «еРибальство» поповнила бюджет на 170 млн грн

В Україні триває масштабна трансформація рибного господарства, метою якої є впровадження європейських норм та розбудова прозорого конкурентного ринку. У межах реформи здійснюється цифровізація управління галуззю, що включає запуск електронних аукціонів та впровадження системи "еРибальство". Завдяки останній державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових коштів.

Відповідну заяву зробив голова Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час галузевого форуму, зазначає пресслужба парламенту.

Посадовець підкреслив, що з 2022 року в секторі впроваджується комплексна реформа, метою якої є побудова прозорих та конкурентних засад функціонування рибного господарства.

Під час заходу представники владних структур, підприємницьких кіл, профільних об'єднань та міжнародні партнери проаналізували хід перетворень, обговорили майбутні законодавчі напрацювання та практичні заходи для адаптації галузі до вимог ЄС.

Також учасники розглянули перебіг експериментального проєкту "еІнспектор", покликаного модернізувати діяльність рибоохоронних підрозділів.

Окремими темами дискусій на форумі стали питання гармонізації національного законодавства з європейським правом, стимулювання розвитку аквакультури та промислового вилову, а також шляхи залучення інвестицій у рибний сектор.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року уряд України затвердив постанову, що регламентує порядок роботи, ведення та наповнення Єдиної державної електронної системи управління рибним господарством "еРибальство".

Завдяки функціонуванню цієї цифрової платформи представники бізнесу отримають можливість оперативно оформлювати документацію та дозвільні акти, уникаючи зайвих бюрократичних процедур. Запровадження сервісу дозволить скоротити термін видачі дозволів із 30 до 2 днів.