В Україні зафіксували зростання середньої зарплати: розподіл доходів за галузями

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 гривень, що на 1,2% більше, ніж у січні.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці - 45 651 грн та Київській області - 29 077 грн. Найнижчий рівень оплати праці - у працівників Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).

Лідером за рівнем заробітних плат залишається сектор інформації та телекомунікацій - 78 941 грн (у січні - 76 905 грн). Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 18 681 грн (у січні - 13 822 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 р. становить 3,5 млн грн.