Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зафіксували зростання середньої зарплати: розподіл доходів за галузями

09:12 31.03.2026 |

Економіка

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 гривень, що на 1,2% більше, ніж у січні.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у лютому 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 28 321 грн проти 27 975 грн у січні (+1,2%).

За даними Держстату, найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці - 45 651 грн та Київській області - 29 077 грн. Найнижчий рівень оплати праці - у працівників Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).

Лідером за рівнем заробітних плат залишається сектор інформації та телекомунікацій - 78 941 грн (у січні - 76 905 грн). Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 18 681 грн (у січні - 13 822 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 р. становить 3,5 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес