В Україні зафіксували зростання середньої зарплати: розподіл доходів за галузями
09:12 31.03.2026 |
Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, у лютому 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 28 321 грн проти 27 975 грн у січні (+1,2%).
За даними Держстату, найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці - 45 651 грн та Київській області - 29 077 грн. Найнижчий рівень оплати праці - у працівників Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).
Лідером за рівнем заробітних плат залишається сектор інформації та телекомунікацій - 78 941 грн (у січні - 76 905 грн). Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 18 681 грн (у січні - 13 822 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 р. становить 3,5 млн грн.
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
