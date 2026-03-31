Перехідні залишки пшениці в Україні можуть перевищити рівень 2022 року — експерти називають ситуацію нетиповою
08:56 31.03.2026 |
Через повільний експорт перехідні залишки пшениці на кінець маркетингового року в Україні можуть перевищити показник 2021/22 МР, коли через війну були заблоковані морські порти, повідомила асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".
"На українському ринку пшениці спостерігається нетипова ситуація. Хоча пройшло 75% часу, станом на кінець березня експортовано лише 55% обсягу продукції, котра мала йти на міжнародні ринки", - заявили в УКАБ.
Протягом останніх чотирьох місяців середній показник обсягу експорту був на рівні 600 000 тонн.
За збереження таких темпів перехідні залишки на кінець червня сформуються на рівні 7,0 млн тонн.
Такі обсяги тиснутимуть на ціни на внутрішньому ринку, а в липні, із надходженням нового врожаю, може виникнути дефіцит елеваторних потужностей. Водночас зростання світових цін на пшеницю (війна на Близькому Сході тягне вверх прайси не лише на нафту, а й на аграрну продукцію) може частково компенсувати негативний ефект значних запасів.
Щоб залишки скоротилися до звичного рівня, протягом наступних трьох місяців треба відвантажувати по 2,4 млн тонн пшениці. Разом з кукурудзою це становитиме близько 5,4 млн тонн експорту на місяць.
Україна вже мала досвід відвантажень понад 6 млн тонн зернових на місяць навіть в умовах війни. Водночас залишається відкритим питання, чи вдасться досягти таких обсягів після атак на портову інфраструктуру та за умов помірного попиту на українське зерно, заявили в УКАБ.
Однією з причин падіння попиту стало зростання виробництва пшениці в ЄС - зі 122 млн тонн у 2024/25 МР до близько 144 млн тонн у 2025/26 МР, що дозволило блоку майже повністю покрити власні потреби й зменшити імпорт з України.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перехідні залишки пшениці в Україні можуть перевищити рівень 2022 року — експерти називають ситуацію нетиповою
