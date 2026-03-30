Фінансові новини
- |
- 30.03.26
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Кешбек на пальне» збільшив безготівкові платежі на АЗК на 12% — Соболев
11:02 30.03.2026 |
Через використання програми "Кешбек на пальне" частка безготівкових розрахунків в мережах АЗК збільшилася на 12%, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
"Ми бачимо, що програма "Кешбек" - це також програма детінізації, тому що зростає частка безготівкових розрахунків загалом. Через використання програми "Кешбенк" частка безготівкових розрахунків в мережах АЗК збільшилася на 12%", - сказав Соболев під час "Години запитань" до уряду в п'ятницю.
При цьому він зазначив, що програма фінансується з поточного бюджету програм Мінекономіки, і додаткових грошей на неї міністерство не просить.
Як повідомлялося, за словами Соболева, за програмою "Кешбек на пальне" на день українцям нараховується 20 млн грн коштів за купівлю палива.
Він зауважив, що теза щодо використання коштів власниками лише великих та дорогих автівок є неправдою: програма кешбеку на паливо є "адресною", в її рамках існує обмеження щодо коштів, які нараховуються учаснику - 1 тис. грн на користувача на місяць.
Програма "Кешбек на пальне" почала діяти з 20 березня і розрахована до 1 травня 2026 року. Якщо споживач вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у "Дії". Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.
Програма запроваджена для допомоги населенню після підвищення цін на паливо, що почалось у березні.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
