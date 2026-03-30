Дослідження Diia.City United показало, що IT-сектор України у 2025 році сплатив 58,6 млрд грн податків
10:26 30.03.2026 |
У 2025 році IT-сектор створив $12,7 мільярда валової доданої вартості для економіки України, а частка галузі у ВВП держави виросла до 4% з 3,5% у 2021 році. Згідно з новим дослідженням Diia.City United: 1 гривня у галузі створює 2,7 грн у суміжних сферах.
У звіті зазначається, що експортна виручка за 2025 рік склала $6,66 млрд - на 2,4% більше, ніж у 2024-му. IT також забезпечує 41,7% всього сервісного експорту та відповідає за кожен $8 у платіжному балансі України - 12,1% від усього експорту.
Людський капітал сектору складає 420 тисяч осіб. За минулий рік вони сплатили 58,6 млрд гривень податків, що на 33,2% більше, ніж у 2024-му. Середній податковий внесок одного IT-спеціаліста складає 11 600 грн на місяць. Айтівці також відповідають за близько 2% усіх доходів Державного бюджету.
Згідно з окремими даними для резидентів "Дія.City", їх податкове навантаження за минулий рік склало 33,5 млрд гривень - майже увосьмеро більше, ніж у 2022 році, коли вперше запустили спеціальний правовий режим для ІТ-сектору.
Учасники опитування також дали відповіді на питання щодо очікувань на 2026 рік. Зокрема, 81,5% респондентів прогнозують зростання бізнесу - 39,3% вважають, що обороти зростуть щонайменше вдвічі, 25,9% - на 30%, 16,3% - на 10-30%. 72,2% також прогнозують залучення інвестицій у період 2026-2027 років.
Крім того, опитані компанії розповіли й про плани щодо релокації - її розглядають 43,5% респондентів. Водночас резиденти "Дія.City" схиляються до цього сценарію рідше - 32,8% проти 50,3% серед нерезидентів. Для більшості головний стримуючий фактор - стабільність умов простору: 58,3% прямо кажуть, що їхнє рішення залежить від того, чи збережуться ці умови.
Розповіли й про загрози для бізнесу, де головним бар'єром для розвитку залишаються політичні та військові ризики - їх відзначили 48,7% компаній. Також серед найбільших загроз є нестача кадрів (31,5%), проблеми з доступом до фінансування (30,4%), адміністративні бар'єри та перевірки (28,3%) та податкова політика (26,9%). Корупцію та вимоги посадових осіб назвали 24,2% респондентів.
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
|Київстар розширює енергетичний бізнес: купує сонячні електростанції на Львівщині
|Через ескалацію атак хуситів на Ізраїль ціни на нафту Brent досягли рекорду місячного зростання
|Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%
|За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%
|«Кешбек на пальне» збільшив безготівкові платежі на АЗК на 12% — Соболев
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android