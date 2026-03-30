Дослідження Diia.City United показало, що IT-сектор України у 2025 році сплатив 58,6 млрд грн податків

10:26 30.03.2026 |

Економіка

У 2025 році IT-сектор створив $12,7 мільярда валової доданої вартості для економіки України, а частка галузі у ВВП держави виросла до 4% з 3,5% у 2021 році. Згідно з новим дослідженням Diia.City United: 1 гривня у галузі створює 2,7 грн у суміжних сферах.

У звіті зазначається, що експортна виручка за 2025 рік склала $6,66 млрд - на 2,4% більше, ніж у 2024-му. IT також забезпечує 41,7% всього сервісного експорту та відповідає за кожен $8 у платіжному балансі України - 12,1% від усього експорту.

Людський капітал сектору складає 420 тисяч осіб. За минулий рік вони сплатили 58,6 млрд гривень податків, що на 33,2% більше, ніж у 2024-му. Середній податковий внесок одного IT-спеціаліста складає 11 600 грн на місяць. Айтівці також відповідають за близько 2% усіх доходів Державного бюджету.

Згідно з окремими даними для резидентів "Дія.City", їх податкове навантаження за минулий рік склало 33,5 млрд гривень - майже увосьмеро більше, ніж у 2022 році, коли вперше запустили спеціальний правовий режим для ІТ-сектору.

Учасники опитування також дали відповіді на питання щодо очікувань на 2026 рік. Зокрема, 81,5% респондентів прогнозують зростання бізнесу - 39,3% вважають, що обороти зростуть щонайменше вдвічі, 25,9% - на 30%, 16,3% - на 10-30%. 72,2% також прогнозують залучення інвестицій у період 2026-2027 років.

Крім того, опитані компанії розповіли й про плани щодо релокації - її розглядають 43,5% респондентів. Водночас резиденти "Дія.City" схиляються до цього сценарію рідше - 32,8% проти 50,3% серед нерезидентів. Для більшості головний стримуючий фактор - стабільність умов простору: 58,3% прямо кажуть, що їхнє рішення залежить від того, чи збережуться ці умови.

Розповіли й про загрози для бізнесу, де головним бар'єром для розвитку залишаються політичні та військові ризики - їх відзначили 48,7% компаній. Також серед найбільших загроз є нестача кадрів (31,5%), проблеми з доступом до фінансування (30,4%), адміністративні бар'єри та перевірки (28,3%) та податкова політика (26,9%). Корупцію та вимоги посадових осіб назвали 24,2% респондентів.
За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8400
  0,0450
 0,10
EUR
 1
 50,4861
  0,1243
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

