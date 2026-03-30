Уряд ухвалив перелік оцінювачів для відшкодування бізнесу втрат майна внаслідок атак РФ

Сформовано перелік компаній, які готові надавати послуги з оцінки майна для підприємств, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ і беруть участь у державній програмі страхування воєнних ризиків.

Це дозволить бізнесу, який постраждав через війну, швидше підготувати повний комплект документів, необхідний для подання заявок на компенсацію, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, до переліку увійшли 27 суб'єктів оціночної діяльності, які відібрали за результатами опитування саморегулівних організацій оцінювачів.

"Важливо, що за зверненням уряду оцінювачі погодились на можливість відстрочки оплати за свої послуги терміном до 60 днів для підприємств, які зареєструвалися через Експортно-кредитне агентство. Це суттєво полегшить доступ до програми для бізнесу, який зазнав втрат", - наголосив Висоцький.