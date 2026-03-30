Уряд ухвалив перелік оцінювачів для відшкодування бізнесу втрат майна внаслідок атак РФ
Сформовано перелік компаній, які готові надавати послуги з оцінки майна для підприємств, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ і беруть участь у державній програмі страхування воєнних ризиків.
Це дозволить бізнесу, який постраждав через війну, швидше підготувати повний комплект документів, необхідний для подання заявок на компенсацію, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
За його словами, до переліку увійшли 27 суб'єктів оціночної діяльності, які відібрали за результатами опитування саморегулівних організацій оцінювачів.
"Важливо, що за зверненням уряду оцінювачі погодились на можливість відстрочки оплати за свої послуги терміном до 60 днів для підприємств, які зареєструвалися через Експортно-кредитне агентство. Це суттєво полегшить доступ до програми для бізнесу, який зазнав втрат", - наголосив Висоцький.
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ТОП-НОВИНИ
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Київстар розширює енергетичний бізнес: купує сонячні електростанції на Львівщині
|Через ескалацію атак хуситів на Ізраїль ціни на нафту Brent досягли рекорду місячного зростання
|Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%
|За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%
|«Кешбек на пальне» збільшив безготівкові платежі на АЗК на 12% — Соболев
|Дослідження Diia.City United показало, що IT-сектор України у 2025 році сплатив 58,6 млрд грн податків
Бізнес
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android