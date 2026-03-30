У 2025 році надходження з туристичного збору в Україні сягнули ₴359 млн
09:35 30.03.2026 |
Попри повномасштабну війну туристична галузь України демонструє ознаки відновлення: у 2025 році надходження від туристичного збору зросли до 359 млн грн, що на 31,5% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомив народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури і спорту Максим Ткаченко у блозі для Укрінформу.
«Війна змінила не лише безпекову ситуацію в країні - вона радикально трансформувала економіку і підходи до розвитку цілих галузей. Туризм став одним із найбільш чутливих секторів, але водночас і одним із тих, що демонструють здатність до відновлення», - зазначив він.
Ткаченко відзначив, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення туристична галузь починає відновлюватися.
За його словами, динаміка туристичного збору демонструє поступове повернення активності.
«Після падіння у 2022 році до 178,9 млн грн, у 2023 році надходження зросли до 222,6 млн грн, у 2024 році перевищили 270 млн грн, а у 2025 році склали вже 359 млн грн, що на 31,5% більше, ніж роком раніше», - поінформував він.
Парламентарій зауважив, це означає, що внутрішній туризм «живий, і він працює, перш за все, завдяки українцям, які відкривають свою країну заново».
Голова ТСК також наголосив, що фінансування туризму у 2025 році суттєво зросло.
«Обсяг міжнародної технічної допомоги на розвиток туризму досяг 126,51 млн грн порівняно з 26,69 млн грн у 2024 році», - повідомив він.
Водночас Ткаченко відзначив, що найбільше ресурсів отримали Волинська область - 99,67 млн грн, Івано-Франківська - 18,90 млн грн та Вінницька - 2,6 млн грн.
За його словами, інші регіони отримують значно менше - наприклад, Черкаська область лише 1,49 млн грн, Закарпатська - 1,42 млн грн, «що свідчить про нерівномірність доступу до фінансування».
За словами депутата, паралельно зростає і роль місцевих бюджетів.
«У 2025 році громади спрямували на розвиток туризму 54,89 млн грн проти 29 млн грн у 2024 році, причому найбільші видатки зафіксовано в Івано-Франківській області (9,64 млн грн) та Києві (6,16 млн грн)», - підкреслив він.
Політик акцентував, що сьогодні внутрішній туризм - «це не про відпочинок у класичному розумінні. Це про економіку громад, про робочі місця, про збереження культурної спадщини і про формування нової ідентичності країни».
«Якщо ми правильно використаємо цей момент, туризм може стати одним із драйверів відновлення України. Але для цього потрібно діяти системно - модернізувати законодавство, інвестувати в цифровізацію, підтримувати громади і, головне, почати сприймати туризм як стратегічну галузь, а не допоміжну», - додав голова ТСК.
