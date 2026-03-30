Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У 2025 році надходження з туристичного збору в Україні сягнули ₴359 млн

09:35 30.03.2026 |

Економіка

Попри повномасштабну війну туристична галузь України демонструє ознаки відновлення: у 2025 році надходження від туристичного збору зросли до 359 млн грн, що на 31,5% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомив народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури і спорту Максим Ткаченко у блозі для Укрінформу.

«Війна змінила не лише безпекову ситуацію в країні - вона радикально трансформувала економіку і підходи до розвитку цілих галузей. Туризм став одним із найбільш чутливих секторів, але водночас і одним із тих, що демонструють здатність до відновлення», - зазначив він.

Ткаченко відзначив, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення туристична галузь починає відновлюватися.

За його словами, динаміка туристичного збору демонструє поступове повернення активності.

«Після падіння у 2022 році до 178,9 млн грн, у 2023 році надходження зросли до 222,6 млн грн, у 2024 році перевищили 270 млн грн, а у 2025 році склали вже 359 млн грн, що на 31,5% більше, ніж роком раніше», - поінформував він.

Парламентарій зауважив, це означає, що внутрішній туризм «живий, і він працює, перш за все, завдяки українцям, які відкривають свою країну заново».

Голова ТСК також наголосив, що фінансування туризму у 2025 році суттєво зросло.

«Обсяг міжнародної технічної допомоги на розвиток туризму досяг 126,51 млн грн порівняно з 26,69 млн грн у 2024 році», - повідомив він.

Водночас Ткаченко відзначив, що найбільше ресурсів отримали Волинська область - 99,67 млн грн, Івано-Франківська - 18,90 млн грн та Вінницька - 2,6 млн грн.

За його словами, інші регіони отримують значно менше - наприклад, Черкаська область лише 1,49 млн грн, Закарпатська - 1,42 млн грн, «що свідчить про нерівномірність доступу до фінансування».

За словами депутата, паралельно зростає і роль місцевих бюджетів.

«У 2025 році громади спрямували на розвиток туризму 54,89 млн грн проти 29 млн грн у 2024 році, причому найбільші видатки зафіксовано в Івано-Франківській області (9,64 млн грн) та Києві (6,16 млн грн)», - підкреслив він.

Політик акцентував, що сьогодні внутрішній туризм - «це не про відпочинок у класичному розумінні. Це про економіку громад, про робочі місця, про збереження культурної спадщини і про формування нової ідентичності країни».

«Якщо ми правильно використаємо цей момент, туризм може стати одним із драйверів відновлення України. Але для цього потрібно діяти системно - модернізувати законодавство, інвестувати в цифровізацію, підтримувати громади і, головне, почати сприймати туризм як стратегічну галузь, а не допоміжну», - додав голова ТСК.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8400
  0,0450
 0,10
EUR
 1
 50,4861
  0,1243
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес