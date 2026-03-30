Україна очікує €17–18 млрд бюджетної підтримки з можливого траншу ЄС у €45 млрд — Зеленський

Україна розраховує, що з можливого цьогорічного траншу ЄС у розмірі €45 млрд, €17-18 млрд буде направлено на підтримку бюджету, €28 млрд - на виробництво зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми говоримо про 45 млрд на цей рік, як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму 17-18 млрд, а також буде виробництво зброї для України і закупка ППО від Європи, або США сумою 28 млрд», - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у суботу.

Як повідомлялося, 18 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі EUR90 млрд у 2026-2027 рр. Україна отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу.

Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме прийняття Європейським Союзом нового пакету санкцій проти РФ та виділення EUR90 млрд репараційного кредиту ЄС, доки нафтопровід "Дружба", пошкоджений під час російського обстрілу 27 січня, буде закрито.