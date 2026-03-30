Фінансові новини
- |
- 30.03.26
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна очікує €17–18 млрд бюджетної підтримки з можливого траншу ЄС у €45 млрд — Зеленський
08:57 30.03.2026 |
Україна розраховує, що з можливого цьогорічного траншу ЄС у розмірі €45 млрд, €17-18 млрд буде направлено на підтримку бюджету, €28 млрд - на виробництво зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Ми говоримо про 45 млрд на цей рік, як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму 17-18 млрд, а також буде виробництво зброї для України і закупка ППО від Європи, або США сумою 28 млрд», - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у суботу.
Як повідомлялося, 18 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі EUR90 млрд у 2026-2027 рр. Україна отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу.
Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме прийняття Європейським Союзом нового пакету санкцій проти РФ та виділення EUR90 млрд репараційного кредиту ЄС, доки нафтопровід "Дружба", пошкоджений під час російського обстрілу 27 січня, буде закрито.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ТОП-НОВИНИ
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Київстар розширює енергетичний бізнес: купує сонячні електростанції на Львівщині
|Через ескалацію атак хуситів на Ізраїль ціни на нафту Brent досягли рекорду місячного зростання
|Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%
|За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%
|«Кешбек на пальне» збільшив безготівкові платежі на АЗК на 12% — Соболев
|Дослідження Diia.City United показало, що IT-сектор України у 2025 році сплатив 58,6 млрд грн податків
Бізнес
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android