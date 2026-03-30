Фінансові новини
- |
- 30.03.26
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За словами Железняка, великий податковий законопроєкт буде розділено на три
Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, а податковий законопроєкт розділять на три окремі законопроєкти.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Отже, продовжується епопея з збільшенням податків. Як ви памʼятаєте, вчора мали вирішити: чи це досі буде один "one big beautiful bill" поданий від Уряду одним законом чи розділять на декілька законопроектів", - написав він у Телеграм.
В результаті, рішення прийняли взагалі інше: подають три окремих законопроекти, повідомив Железняк, посилаючись на джерела в уряді,
Окремо цифрові платформи ("податок на OLX"), окремо 5% військовий збір для ФОП та окремо скасування пільг на посилки (необхідно вносити зміни у Митний кодекс).
"Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу", - зазначив нардеп.
"Хочуть подавати в ці дні і розглядати вже 7-9 квітня. Але, враховуючи 14-ть днів на альтернативні, то тут треба буде по кожному закону три окремих голосування", - повідомив Железняк.
Ідеться про включення у порядок денний, скорочення строків альтернативних (це 226+) та перше читання.
"Тому буде ще веселий тиждень, де без вирішення політичної кризи, навіть перше питання не пройде", - резюмував Железняк.
Також, за його даними, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко "дали команду всім урядовцям максимально налагодити комунікацію з депутатами".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ТОП-НОВИНИ
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Київстар розширює енергетичний бізнес: купує сонячні електростанції на Львівщині
|Через ескалацію атак хуситів на Ізраїль ціни на нафту Brent досягли рекорду місячного зростання
|Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%
|За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%
|«Кешбек на пальне» збільшив безготівкові платежі на АЗК на 12% — Соболев
|Дослідження Diia.City United показало, що IT-сектор України у 2025 році сплатив 58,6 млрд грн податків
Бізнес
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android