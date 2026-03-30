За словами Железняка, великий податковий законопроєкт буде розділено на три

Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, а податковий законопроєкт розділять на три окремі законопроєкти.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Отже, продовжується епопея з збільшенням податків. Як ви памʼятаєте, вчора мали вирішити: чи це досі буде один "one big beautiful bill" поданий від Уряду одним законом чи розділять на декілька законопроектів", - написав він у Телеграм.

В результаті, рішення прийняли взагалі інше: подають три окремих законопроекти, повідомив Железняк, посилаючись на джерела в уряді,

Окремо цифрові платформи ("податок на OLX"), окремо 5% військовий збір для ФОП та окремо скасування пільг на посилки (необхідно вносити зміни у Митний кодекс).

"Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу", - зазначив нардеп.

"Хочуть подавати в ці дні і розглядати вже 7-9 квітня. Але, враховуючи 14-ть днів на альтернативні, то тут треба буде по кожному закону три окремих голосування", - повідомив Железняк.

Ідеться про включення у порядок денний, скорочення строків альтернативних (це 226+) та перше читання.

"Тому буде ще веселий тиждень, де без вирішення політичної кризи, навіть перше питання не пройде", - резюмував Железняк.

Також, за його даними, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко "дали команду всім урядовцям максимально налагодити комунікацію з депутатами".