За словами Железняка, великий податковий законопроєкт буде розділено на три

08:39 30.03.2026 |

Економіка, Право

Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, а податковий законопроєкт розділять на три окремі законопроєкти.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Отже, продовжується епопея з збільшенням податків. Як ви памʼятаєте, вчора мали вирішити: чи це досі буде один "one big beautiful bill" поданий від Уряду одним законом чи розділять на декілька законопроектів", - написав він у Телеграм.

В результаті, рішення прийняли взагалі інше: подають три окремих законопроекти, повідомив Железняк, посилаючись на джерела в уряді,

Окремо цифрові платформи ("податок на OLX"), окремо 5% військовий збір для ФОП та окремо скасування пільг на посилки (необхідно вносити зміни у Митний кодекс).

"Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу", - зазначив нардеп.

"Хочуть подавати в ці дні і розглядати вже 7-9 квітня. Але, враховуючи 14-ть днів на альтернативні, то тут треба буде по кожному закону три окремих голосування", - повідомив Железняк.

Ідеться про включення у порядок денний, скорочення строків альтернативних (це 226+) та перше читання.

"Тому буде ще веселий тиждень, де без вирішення політичної кризи, навіть перше питання не пройде", - резюмував Железняк.

Також, за його даними, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко "дали команду всім урядовцям максимально налагодити комунікацію з депутатами".

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8400
  0,0450
 0,10
EUR
 1
 50,4861
  0,1243
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

