«Дія» додала сповіщення та оплату штрафів за паркування

08:58 26.03.2026 |

Економіка, Україна

В Україні запустили новий сервіс у застосунку "Дія", який в автоматичному режимі відображає штрафи за паркування та дозволяє здійснювати їх оплату безпосередньо у програмі. Для доступу до послуги водіям необхідно оновити програму та перевірити наявність нарахувань.

Про це інформує пресслужбу сервісу "Дія".

Географія роботи сервісу на початковому етапі:

  • Львів;
  • Житомир;
  • Хмельницький;
  • Дніпро;
  • Дрогобич;
  • Біла Церква;
  • Вінниця.

    • У подальшому перелік міст планують розширювати.

    Особливості роботи послуги:

  • користувачам з цифровим посвідченням водія або техпаспортом не потрібно здійснювати додаткові налаштування;
  • у разі виникнення штрафу система одразу відображає його у застосунку;
  • водій отримує доступ до деталей правопорушення та суми до сплати;
  • процес оплати відбувається безпосередньо у мобільному застосунку.

    • Як повідомлялося, на порталі цифрових держпослуг "Дія" для чинних військовослужбовців розпочався бета-тест нового сервісу ‒ подання заяви на призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України.

    Також стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших продуктах відомства.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

