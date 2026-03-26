«Дія» додала сповіщення та оплату штрафів за паркування

В Україні запустили новий сервіс у застосунку "Дія", який в автоматичному режимі відображає штрафи за паркування та дозволяє здійснювати їх оплату безпосередньо у програмі. Для доступу до послуги водіям необхідно оновити програму та перевірити наявність нарахувань.

Про це інформує пресслужбу сервісу "Дія".

Географія роботи сервісу на початковому етапі:

Львів;

Житомир;

Хмельницький;

Дніпро;

Дрогобич;

Біла Церква;

Вінниця.

У подальшому перелік міст планують розширювати.

Особливості роботи послуги:

користувачам з цифровим посвідченням водія або техпаспортом не потрібно здійснювати додаткові налаштування;

у разі виникнення штрафу система одразу відображає його у застосунку;

водій отримує доступ до деталей правопорушення та суми до сплати;

процес оплати відбувається безпосередньо у мобільному застосунку.

Як повідомлялося, на порталі цифрових держпослуг "Дія" для чинних військовослужбовців розпочався бета-тест нового сервісу ‒ подання заяви на призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України.

Також стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших продуктах відомства.