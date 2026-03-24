Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

В Україні стартує масштабне дослідження життя громадян — Держстат

11:17 24.03.2026 |

Економіка, Україна

У березні Держстат розпочинає досліджувати доходи та умови життя українців, щоб визначити рівень життя населення та рівень бідності в Україні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як зазначено у повідомленні, обстеження доходів і умов життя (EU-SILC) триватиме до червня цього року.

Воно базується на методології, затвердженій Євростатом, і є "унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю".

Держслужба має отримати об'єктивну інформацію про умови життя, матеріальне становище родин, а також рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення.

До вибірки включено понад 18 тис. домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій). Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим, говориться у повідомленні.

Офіційні працівники органу держстатистики будуть відвідувати випадково відібрані домогосподарства. Кожен фахівець з інтерв'ювання має при цьому показати службове посвідчення та документ, що підтверджує особу.

Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв'ю під час візиту фахівця з інтерв'ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі Держстату.

Участь в опитуванні є добровільною та конфіденційною. Отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів.

Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування, говориться у повідомленні.

"Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини - вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя", - наголосив голова Держстату Арсен Макарчук.

"Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей", - пояснив він.

За матеріалами: Економічна правда
 

