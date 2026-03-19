Ринок торгової нерухомості Києва: 12,8% вакантних площ — оцінка UTG

09:12 19.03.2026 |

Економіка

Середня вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві, що продовжують роботу, за результатами 2025 року становила 12,8%, що на 0,3 відсоткових пункти менше, ніж попереднього року, повідомила компанія UTG.

"Сьогодні вакантність складає приблизно 12,8%. Ми бачимо, що девелопмент не зупиняється, і, скоріше за все, нова пропозиція буде тиснути на вакантність, і вона поступово зростатиме. Втім, ми бачимо й інший тренд, коли багато брендів, що поставили розвиток в Україні на паузу, поступово виходитимуть на наш внутрішній ринок. Тому скоріше за все тренд буде позитивним, і на 2027 рік ми очікуємо реалістичну вакантність на рівні 11,5%", - повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

За його словами, з урахуванням об'єктів, які на сьогодні не працюють, середня вакантність становить 13%. На показник вакантності продовжують тиснути обмеження, спричинені війною (закриття на час повітряних тривог і комендантська година), а також невизначеність у роботі операторів розваг, яка фактично триває з епохи карантину ковіду.

Водночас на ринку столиці спостерігається вирівнювання вакантності в об'єктах різних форматів. Так, найвищий показник зафіксовано в торгових центрах регіонального формату - 14,9%, та окружних об'єктах - 13,9%. Рівень вільних площ в спеціалізованих ТРЦ становить в середньому 10,1%. Традиційно найнижча вакантність характерна для районних торгових центрів (6,5%), розташованих біля місць концентрованого проживання населення.

Як повідомив Олійник, найбільша вакантність в Києві притаманна великим ТРЦ та об'єктам, які наразі проводять реформатування/реконцепцію: Blockbuster Mall, Promenada Center, "Мармелад", "Атмсофера".

"У найбільших об'єктах просто не вистачає великих операторів, щоб заповнити площі", - пояснив експерт.

Крім того, через війну частина девелоперів зі східних та південних областей України починають розглядати для розвитку інші регіони.

У перспективі на зростання рівня вільних площ у торгових центрах впливатимуть відкриття великоформатних об'єктів на фоні обмеженого асортименту ритейлерів та необхідність післявоєнного переформатування та реконцепції торгових галерей, в тому числі відновлення об'єктів, зазначається у дослідженні UTG.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

