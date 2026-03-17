"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність систематизувати закупівлю іноземними урядами або компаніями в українських компаній-виробників озброєння. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами, передає у неділю, 15 березня, агентство "Укрінформ".
"На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять", - сказав він.
Водночас Зеленський розкритикував українські компанії-виробники дронів, які йдуть на такі угоди, намагаючись заробити у такий спосіб "швидкі гроші". Глава держави зазначив, що уже винесено догану одній компанії. "Якщо ви хочете продавати, це ваша справа, гаразд. Але без наших солдатів це не спрацює. І це неприпустимо, щоб суб'єкт приватного сектору фактично забирав бійців або операторів дронів з наших збройних сил", - цитує його агенція AFP.
За словами Зеленського, цю проблему "можуть вирішити лише системні рішення, які можуть бути не дуже приємними". Зокрема, додав він, дозвіл на продаж зброї може ухвалюватися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України - надзвичайного органу найвищого військового керівництва України. "Але Ставка - це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями. Поки що поставлено завдання і Умєрову, і Федорову, і Генштабу - щоб усіх трішечки систематизувати", - наголосив Зеленський.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|В Україні стартував шостий завод з виробництва біометану, планується запуск нового підприємства
|Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
|Словацька SEPS повідомила про припинення контракту з Укренерго з травня
|Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС
|Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Уряд планує впровадити швидкий механізм розв’язання споживчих спорів поза судом
Бізнес
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня