Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність систематизувати закупівлю іноземними урядами або компаніями в українських компаній-виробників озброєння. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами, передає у неділю, 15 березня, агентство "Укрінформ".

"На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять", - сказав він.

Водночас Зеленський розкритикував українські компанії-виробники дронів, які йдуть на такі угоди, намагаючись заробити у такий спосіб "швидкі гроші". Глава держави зазначив, що уже винесено догану одній компанії. "Якщо ви хочете продавати, це ваша справа, гаразд. Але без наших солдатів це не спрацює. І це неприпустимо, щоб суб'єкт приватного сектору фактично забирав бійців або операторів дронів з наших збройних сил", - цитує його агенція AFP.

За словами Зеленського, цю проблему "можуть вирішити лише системні рішення, які можуть бути не дуже приємними". Зокрема, додав він, дозвіл на продаж зброї може ухвалюватися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України - надзвичайного органу найвищого військового керівництва України. "Але Ставка - це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями. Поки що поставлено завдання і Умєрову, і Федорову, і Генштабу - щоб усіх трішечки систематизувати", - наголосив Зеленський.